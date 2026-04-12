संजू सैमसन ने ऑरेंज कैप की रेस में लगाई लंबी छलांग, वैभव सूर्यवंशी का राज बरकरार; जानें पर्पल कैप किसके पास
IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 का पहला शतक लगाकर ऑरेंज कैप की रेस में लंबी छलांग लगाई है। वह अब आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं।
IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक जड़ चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2026 की पहली जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले तीन मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सैमसन ने डीसी के खिलाफ 56 गेंदों पर 15 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 115 रनों की नाबाद पारी खेली। गौर करने वाली बात यह है कि सैमसन ने अपने पहले 50 रन के दौरान कोई सिक्स नहीं लगाया था। वह पहले से ही बड़ी पारी खेलने का मन बनाकर मैदान पर उतरे थे। इस धमाकेदार शतक के साथ सैमसन ने ऑरेंज कैप की रेस में लंबी छलांग लगाई है।
संजू सैमसन समेत टॉप-10 में ये खिलाड़ी
संजू सैमसन इस शतक के साथ आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। 4 मैचों में उनके नाम 45.67 की औसत और 182.67 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 137 रन दर्ज है। सीएसके के 18 साल के आयुष म्हात्रे भी टॉप-10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, उन्होंने भी डीसी के खिलाफ फिफ्टी लगाई थी।
आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी पहले पायदान पर बने हुए हैं। वह इस सीजन 200 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज हैं।
सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 184 रनों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर 137 रनों के साथ 8वें पायदान पर हैं।
वैभव सूर्यवंशी- 200
हेनरिक क्लासेन- 184
यशस्वी जायसवाल- 183
ध्रुव जुरेल- 176
समीर रिजवी- 166
अंगकृश रघुवंशी- 155
रजत पाटीदार- 142
श्रेयस अय्यर- 137
संजू सैमसन-137
आयुष म्हात्रे- 133
अंशुल कंबोज ने बढ़ाई पर्पल कैप की ओर कदम
चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज पर्पल कैप के लिए लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 3 विकेट लेकर वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में रवि बिश्नोई के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। बिश्नोई के नाम इस सीजन 9 विकेट हैं, वहीं कंबोज ने 8 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई है। टॉप-5 में इनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा (6), राशिद खान (5) और लुंगी एनगिडी (5) शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें