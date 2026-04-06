IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap List: विराट कोहली-सरफराज खान की लंबी छलांग, टॉप-5 में ये खिलाड़ी
IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच के बाद ऑरेंज व पर्पल कैप की रेस में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इस मैच में कुल 457 रन बने और 13 विकेट गिरे।
IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Updated List: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के 11वें मैच के बाद ऑरेंज कैप व पर्पल कैप की रेस में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। साउदर्न डर्बी में दोनों टीमों ने मिलकर कुल 457 रन बनाए वहीं इस मैच में कुल 13 विकेट गिरे। विराट कोहली समेत सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल और टिम डेविड जैसे खिलाड़ियों ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में लंबी छलांग लगाई। वहीं पर्पल कैप की रेस में भी कई गेंदबाजों ने ऊपर की तरफ कदम बढ़ाए। आईए एक नजर ताजा ऑरेंज-पर्पल कैप की रेस पर डालते हैं।
आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच में देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड और सरफराज खान ने अर्धशतक जड़ा, वहीं विराट कोहली ने 35 रनों की पारी खेली। पडिक्कल तो आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने पहले मैच में भी अर्धशतक जड़ा था। अब दो मैचों में उनके नाम 111 रन हो गए हैं। वह समीर रिजवी, हेनरिक क्लासेन और रोहित शर्मा के बाद तीसरे पायदान पर हैं। वहीं टॉप-5 में पंजाब किंग्स के कूपर कोनोली भी हैं।
सरफराज खान 99 रनों के साथ 7वें, विराट कोहली 97 रनों के साथ 8वें, वहीं टिम डेविड 86 रनों के साथ 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं।
समीर रिजवी- 160
हेनरिक क्लासेन- 145
रोहित शर्मा- 113
देवदत्त पडिक्कल- 111
कूपर कोनोली- 108
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जैकब डफी और चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज टॉप-5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि पर्पल कैप अभी भी रवि बिश्नोई के पास है। इन सभी खिलाड़ियों के नाम इस सीजन अभी तक 5-5 विकेट हैं। वहीं आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट के साथ टॉप-10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे।
रवि बिश्नोई- 5
विजयकुमार वैशक- 5
जैकब डफी- 5
अंशुल कंबोज- 5
टी नटराजन- 4
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें