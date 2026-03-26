IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी हुई कैंसिल, आखिर BCCI ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम?
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 19वां सीजन शनिवार से सुरू होने जा रहा है। हालांकि, आगामी सीजन की शुरुआत से पहले ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन नहीं होगा। आखिर बीसीसीआई ने क्यों यह फैसला लिया?
आईपीएल 2026 का 28 मार्च से आगाज होने जा रहा है। पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की टक्कर होगी। यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। आईपीएल सीजन की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करता है। हालांकि, आगामी सीजन की ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो गई है। ओपनिंग सेरेमनी में कई रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। बीसीसीआई ने पिछले साल चिन्नास्वामी में मची भगदड़ में जान गंवाने वालों के सम्मान में सेरेमनी कैंसिल की है। भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। आरसीबी ने 2025 में आईपीएल का खिताबी सूखा समाप्त किया था, जिसके बाद चिन्नास्वामी में जश्न के दौरान हादसा हो गया।
शानदार क्लोजिंग सेरेमनी की प्लानिंग
हालांकि, बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल 19वें सीजन के समापन पर शानदार क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, “पिछले साल 4 जून को हुई दुखद घटना की वजह से आईपीएल 2026 (बेंगलुरु में) के पहले दिन दिन कोई फॉर्मल फंक्शन नहीं होगा। बीसीसीआई उस दुखद घटना में मारे गए लोगों की याद में आईपीएल का 19वां सीजन शुरू होने पर कोई कल्चरल या एंटरटेनमेंट शो आयोजित नहीं करेगा। हालांकि, बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल सीजन समाप्त होने पर फाइनल (31 मई) के दिन एक शानदार एंटरटेनमेंट फंक्शन करने का प्लान बना रहे हैं।”
चिन्नास्वामी में 11 सीटें खाली छोड़ेगी RCB
आरसीबी के खिलाड़ी भगदड़ में मारे गए 11 लोगों की याद में आगामी सीजन में मैच से पहले अभ्यास के दौरान 11 नंबर की जर्सी पहनेंगे। इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें खाली रखने की योजना भी बनाई है। आरसीबी ने पिछले साल अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इस जीत के जश्न के लिए चार जून को एम चिन्नास्वामी में समारोह का आयोजन किया गया था। सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद आरसीबी को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था।
दर्शकों के प्रबंधन में 7 करोड़ किए खर्च
आरसीबी ने दर्शकों के प्रबंधन में सुधार के लिए लगभग सात करोड़ रुपये का निवेश किया है। आरसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राजेश मेनन ने हाल ही में बताया, ''हमने भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए लगभग सात करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें कई बैगेज स्कैनर और कमांड सेंटर शामिल हैं। हमने भीड़ प्रबंधन के उपायों को काफी मजबूत किया है। पूरे स्टेडियम, कॉन्कोर्स और आसपास के क्षेत्रों में एआई-आधारित सीसीटीवी प्रणाली लगाई गई है, जो 'जार्विस' नामक एआई टूल से संचालित है।" उन्होंने कहा कि यह प्रणाली 'रियल-टाइम' अलर्ट देती है, जिसमें प्रत्येक दीर्घा में मौजूद दर्शकों की संख्या की जानकारी शामिल होती है। इससे निगरानी और नियंत्रण बेहतर होगा। इन सीसीटीवी फुटेज तक पुलिस आयुक्त कार्यालय की भी सीधी पहुंच होगी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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