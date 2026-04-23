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लगातार हार पर बोले लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत, कहा- मेरे पास कोई जवाब नहीं है

Apr 23, 2026 01:03 am ISTHimanshu Singh भाषा, नई दिल्ली
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लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी टीम की 40 रन की करारी हार के बाद निराश नजर आए और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम पिच को सही ढंग से पढ़ने में विफल रही।

लगातार हार पर बोले लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत, कहा- मेरे पास कोई जवाब नहीं है

राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग के 32वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों से हरा दिया। इस बड़ी जीत के साथ ही आरआर अंक तालिका में 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को घरेलू मैदान पर लगातार सातवीं हार का सामना करना पड़ा है। मिचेल मार्श के अलावा (55), निकोलस पूरन (22) और हिम्मत सिंह (15) के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स का कोई भी बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने मात्र 11 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। आयुष बदोनी, कप्तान ऋषभ पंत और एडन मारक्रम अपना खाता भी नहीं खोल पाये। ऐसे संकट के समय बल्लेबाजी करने आये निकोलस पूरन ने मिचेल मार्श के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 43 रन जोड़े।

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लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी टीम की 40 रन की करारी हार के बाद निराश नजर आए और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम पिच को सही ढंग से पढ़ने में विफल रही। 160 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम के 119 रन पर सिमट जाने के बाद पंत के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने प्रसारकों से कहा, "मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बल्लेबाजी ने हमें निराश किया। हम एक टीम और समूह के रूप में निराश हैं।" उन्होंने कहा, “आपको जवाब बाहर नहीं, अंदर ढूंढने होंगे। बल्लेबाजी के दौरान हमें थोड़ा समय लेना चाहिए था। कोई बहाना नहीं है। मुझे खुद भी पारी को गहराई तक ले जाना चाहिए था। एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमें जिम्मेदारी लेनी होगी।”

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10वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने निकोलस पूरन (22) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। हिम्मत सिंह (15) रन बनाकर आउट हुये। 16वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने मिचेल मार्श का शिकार कर राजस्थान रॉयल्स को बड़ी सफलता दिलाई। मिचेल मार्श ने 41 गेंदों में छह चौके और दो छक्के लगाते हुए 55 रनों की पारी खेली। मुकुल चौधरी (सात) रन बनाकर आउट हुये। जोफ्रा आर्चर ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहसिन खान (शून्य) को बोल्ड कर लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी का 119 रन के स्कोर पर अंत कर दिया। आरआर की ओर से जोफ्रा आर्चर को तीन विकेट मिले। नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा ने दो-दो विकेट लिये। रवींद्र जडेजा और रवि बिश्नोई ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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