लगातार हार पर बोले लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत, कहा- मेरे पास कोई जवाब नहीं है
लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी टीम की 40 रन की करारी हार के बाद निराश नजर आए और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम पिच को सही ढंग से पढ़ने में विफल रही।
राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग के 32वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों से हरा दिया। इस बड़ी जीत के साथ ही आरआर अंक तालिका में 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को घरेलू मैदान पर लगातार सातवीं हार का सामना करना पड़ा है। मिचेल मार्श के अलावा (55), निकोलस पूरन (22) और हिम्मत सिंह (15) के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स का कोई भी बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने मात्र 11 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। आयुष बदोनी, कप्तान ऋषभ पंत और एडन मारक्रम अपना खाता भी नहीं खोल पाये। ऐसे संकट के समय बल्लेबाजी करने आये निकोलस पूरन ने मिचेल मार्श के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 43 रन जोड़े।
लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी टीम की 40 रन की करारी हार के बाद निराश नजर आए और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम पिच को सही ढंग से पढ़ने में विफल रही। 160 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम के 119 रन पर सिमट जाने के बाद पंत के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने प्रसारकों से कहा, "मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बल्लेबाजी ने हमें निराश किया। हम एक टीम और समूह के रूप में निराश हैं।" उन्होंने कहा, “आपको जवाब बाहर नहीं, अंदर ढूंढने होंगे। बल्लेबाजी के दौरान हमें थोड़ा समय लेना चाहिए था। कोई बहाना नहीं है। मुझे खुद भी पारी को गहराई तक ले जाना चाहिए था। एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमें जिम्मेदारी लेनी होगी।”
10वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने निकोलस पूरन (22) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। हिम्मत सिंह (15) रन बनाकर आउट हुये। 16वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने मिचेल मार्श का शिकार कर राजस्थान रॉयल्स को बड़ी सफलता दिलाई। मिचेल मार्श ने 41 गेंदों में छह चौके और दो छक्के लगाते हुए 55 रनों की पारी खेली। मुकुल चौधरी (सात) रन बनाकर आउट हुये। जोफ्रा आर्चर ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहसिन खान (शून्य) को बोल्ड कर लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी का 119 रन के स्कोर पर अंत कर दिया। आरआर की ओर से जोफ्रा आर्चर को तीन विकेट मिले। नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा ने दो-दो विकेट लिये। रवींद्र जडेजा और रवि बिश्नोई ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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