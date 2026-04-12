होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

निकोलस पूरन लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, राहुल रह गए पीछे

Apr 12, 2026 09:15 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

निकोलस पूरन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान केएल राहुल को पीछे छोड़ा। पूरन ने 1422 रन बना लिए हैं।

निकोलस पूरन लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, राहुल रह गए पीछे

गुजरात टाइटंस ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को आठ गेंदे शेष रहते सात विकेट से शिकस्त दी। मैच के दौरान वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूरन गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में भी उम्मीद के मुताबिक नहीं कर सके। उन्होंने 21 गेंद में 19 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो छक्के लगाए।

लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए निकोलस पूरन ने 47 मैचों में 1422 रन बनाए हैं। उनका औसत 39.50 का रहा है। पूरन का स्ट्राइक रेट 177.30 का रहा। उन्होंने 10 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान केएल राहुल ने 38 मैचों में 1410 रन बनाए हैं। राहुल ने दो शतक और 10 अर्धशतक भी जड़े। उनका औसत 41.40 का रहा और स्ट्राइक रेट 130.67 का रहा है।

ये भी पढ़ें:भारतीय T-20 टीम में जगह नहीं मिली तो आंदोलन करेंगे, अय्यर के लिए पूर्व क्रिकेटर

निकोलस पूरन इस सीजन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। आईपीएल 2026 में शुरुआती चार मैचों में निकोलस पूरन ने सिर्फ 41 रन बनाए हैं। उनका औसत 10.25 का है। स्ट्राइक रेट 85.41 का है। पूरन का बेस्ट स्कोर 19 का है। इस साल निकोलस पूरन ने 11 पारियों में 153 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 33 है।

65 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़े। छठें ओवर की पहली गेंद पर दिग्वेश राठी ने साई सुदर्शन को आउट कर लखनऊ सुपर जायंट्स को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये जॉस बटलर ने शुभमन गिल के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन भी बटोरे। 15वें ओवर में प्रिंस यादव ने शुभमन गिल को आउटकर पवेलियन भेज दिया।

शुभमन गिल ने 40 गेंदों में छह चौके और एक छक्का लगाते हुए 56 रनों की पारी खेली। 16वें ओवर में मोहम्मद शमी ने जॉस बटलर को आउट किया। जॉस बटलर ने 37 गेंदों में 11 चौके लगाते हुए 60 रनों की पारी खेली। गुजरात टाइटंस ने 18.4 ओवरों में तीन विकेट पर 165 रन बनाकर मुकाबला सात विकेट से अपने नाम किया। वॉशिंगटन सुंदर ने 13 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 21 रनों की पारी खेली। राहुल तेवतिया ने नाबाद 10 रन बनाये।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
IPL 2026 Lucknow Super Giants Nicholas Pooran अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।