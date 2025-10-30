Cricket Logo
'मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है', रोहित शर्मा के KKR ट्रेड पर मुंबई इंडियंस का करारा जवाब

संक्षेप: मुंबई इंडियंस ने पुष्टि कर दी है कि उनके सबसे सफल खिलाड़ी और पांच बार के आईपीएल विजेता कप्तान रोहित शर्मा टीम के साथ बने रहेंगे और उन्हें ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं है।

Thu, 30 Oct 2025 07:42 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
आईपीएल के आगामी सीजन से पहले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को कोलकाता नाइट राइडर्स में ट्रेड किए जाने की अफवाहों पर मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने बयान जारी कर विराम लगा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है और हिंट दिया है कि रोहित फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुरुवार को भारतीय टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया। इस तरह वह आईपीएल फ्रेंचाइजी में चंद्रकांत पंडित की जगह लेंगे जिन्होंने तीन सत्र तक यह जिम्मेदारी संभाली थी।

रोहित शर्मा के बचपन के दोस्त और करीबी माने जाने वाले अभिषेक नायर को कोलकाता नाइट राइडर्स का हेड कोच नियुक्त किया गया है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ये अटकलें तेज हो गई थीं कि अभिषेक नायर, रोहित शर्मा को भी मुंबई छोड़कर कोलकाता में शामिल होने के लिए मना सकते हैं। मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को अपने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की तस्वीर के साथ एक पोस्ट जारी किया, जिसने सभी अटकलों पर पानी फेर दिया। फ्रेंचाइजी ने लिखा, ''(सूरज कल फिर से उगेगा, यह तो कन्फर्म है, लेकिन (के)नाइट में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है!)

रोहित शर्मा एक दशक से अधिक समय से मुंबई इंडियंस का चेहरा रहे हैं। उन्होंने टीम की कप्तानी करते हुए पाँच IPL खिताब (2013, 2015, 2017, 2019, 2020) जीते हैं और उन्हें लीग के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है। भले ही 2024 सीज़न से पहले उन्हें कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कमान सौंपी गई थी, लेकिन रोहित फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं। MI का यह बयान उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने इन अफवाहों पर काफी चिंता व्यक्त की थी। यह साफ़ है कि रोहित शर्मा IPL 2026 सीजन में भी मुंबई इंडियंस की नीली और सुनहरी जर्सी में ही नजर आएंगे।

42 वर्षीय नायर ने वर्षों तक मुंबई के लिए खेला वहीं इस हरफनमौला खिलाड़ी ने 2009 में भारत के लिए तीन एकदिवसीय मैच भी खेले। हालांकि जब कोचिंग की बात आती है तो नायर के पास इस संबंध में बेहतद अनुभव है। 2019 में आईपीएल से संन्यास लेने से पहले नायर को 2018 में केकेआर अकादमी में लीड कोच नियुक्त किया गया था और इसके बाद उन्होंने मुख्य टीम में बतौर सहायक कोच जगह ली। उन्होंने सीपीएल 2022 में त्रिनबागो नाइट राइडर्स के मुख्य कोच की भूमिका भी अदा की थी।

नायर को 2024 में गंभीर के साथ ही भारतीय पुरुष टीम के कोचिंग दल में शामिल किया गया था लेकिन एक वर्ष के भीतर ही टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया। इसके बाद नायर ने आईपीएल 2025 से पहले केकेआर में आ गये थे।

