जसप्रीत बुमराह का IPL में खौफ हुआ खत्म? लगातार 5वें मैच में विकेट के लिए तरसे
मुंबई इंडियंस के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में एक भी विकेट हासिल करने में असफल रहे हैं। बुमराह लगातार पांच आईपीएल मुकाबले में विकेटलेस रहे हैं।
मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए आईपीएल का 19वां सीजन बेहद निराशाजनक रहा है। बल्लेबाजों को दिन में सपने दिखाने वाले बुमराह को जारी सीजन में एक विकेट चटकाने में पसीने छूट गए हैं। जसप्रीत बुमराह रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हाईस्कोरिंग मुकाबले में महंगे साबित हुए विकेट भी नहीं सके। जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में लगातार पांच मैचों में विकेट नहीं हासिल कर सके हैं। बुमराह ने वानखेड़े स्टेडियम में 4 ओवर में बिना विकेट लिए 35 रन दिए।
बुमराह लगातार 5वें मैच में विकेटलेस
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल के पिछले कुछ मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2025 के दूसरे क्वालीफायर में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 4 ओवर में 40 रन दिए। इसके बाद आईपीएल 2026 में वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 35 रन खर्च किए। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 ओवर में उन्होंने 21 रन खर्च किए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में बुमराह पूरे 4 ओवर भी नहीं फेंक सके और तीन ओवर में 32 रन लुटाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ वानखेड़े में बुमराह ने 35 रन दिए।
जसप्रीत बुमराह के आईपीएल करियर में पहली बार ऐसा हुआ है, जब वह लगातार 5 आईपीएल मैचों में विकेट नहीं हासिल कर सके। बता दें कि टी20 विश्व कप 2026 में जसप्रीत बुमराह वरुण के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 14 विकेट लिए थे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग के टी20 मैच में मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस की यह लगातार तीसरी हार है। आरसीबी ने शीर्ष क्रम में फिल सॉल्ट (78 रन), कप्तान रजत पाटीदार (53 रन) और विराट कोहली (50 रन) के अर्धशतकों की बदौलत चार विकेट पर 240 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम शेरफाने रदरफोर्ड की 31 गेंद में नाबाद 71 रन की अर्धशतकीय पारी के बावजूद 20 ओवर में पांच विकेट पर 222 रन ही बना सकी।
इस मैच से पहले पोलार्ड ने टीम के अहम मैच की पूर्व संध्या पर कहा था, “कभी-कभी रक्षात्मक रुख अपनाना ही सर्वश्रेष्ठ आक्रमण होता है। हम बुमराह के विकेट नहीं लेने को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं।” राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में बुमराह की गति को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि हर स्थिति में एक ही रणनीति नहीं अपनाई जाती। उन्होंने संकेत दिया कि जब बल्लेबाज आक्रामक होते हैं, तो गेंदबाजों को अलग तरीका अपनाना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी