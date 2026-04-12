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मुंबई इंडियंस के कोच कीरोन पोलार्ड भी इम्पैक्ट प्लेयर नियम से नाखुश, कहा- मैं इसका फैन नहीं हूं

Apr 12, 2026 04:25 pm ISTHimanshu Singh वार्ता, नई दिल्ली
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मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड ने कहा है कि वह इम्पैक्ट प्लेयर नियम के फैन नहीं हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, शुभमन गिल और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों ने अलग-अलग मौकों पर इस नियम की आलोचना की है।

मुंबई इंडियंस के कोच कीरोन पोलार्ड भी इम्पैक्ट प्लेयर नियम से नाखुश, कहा- मैं इसका फैन नहीं हूं

आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर नियम के बढ़ते विरोध को एक नई आवाज मिली है। मुंबई इंडियंस के पूर्व ऑलराउंडर का मानना है कि इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन ऑलराउंडरों की स्किल्स का कम इस्तेमाल करता है, जिसका असर इंटरनेशनल टीमों पर पड़ सकता है। कीरोन पोलार्ड लंबे समय से आईपीएल का हिस्सा हैं। वह 2010 से अलग-अलग भूमिकाओं में आईपीएल से जुड़े रहे हैं।

मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा, "अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि मुझे यह पसंद है या नहीं, तो मैं सीधे कह सकता हूं: मैं इसका फैन नहीं हूं। इससे छुटकारा पाने की बात करें तो, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसने टी20 क्रिकेट में स्कोर जरूर बढ़ाया है। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसका वैसा ही असर हुआ है? मैंने सच में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि यह एक अलग डायनामिक है - अगर आप लीग गेम में कुछ विकेट खो देते हैं, तो भी आपके पास मजबूत होने का मौका होता है।''

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें यह देखना होगा कि क्या यह असल में खेल के लिए अच्छा है, टेलीविज़न के लिए अच्छा है, या सिर्फ़ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ, कुछ स्किल सेट ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उम्मीद है, वे रिव्यू करेंगे कि क्या यह सच में फ़ायदेमंद है। अगर नहीं - और अगर नियम बने रहते हैं - तो आपको बस इसे जारी रखना होगा।"

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रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, शुभमन गिल और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों ने अलग-अलग मौकों पर इस नियम की आलोचना की है। अक्षर ने सीजन शुरू होने से पहले कहा, "ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह नियम पसंद नहीं है, क्योंकि मैं एक ऑल-राउंडर हूं। पहले, आप बैटिंग और बॉलिंग के लिए एक ऑलराउंडर चुनते थे। इस नियम की वजह से, टीम मैनेजमेंट किसी खास बैट्समैन या बॉलर को चुनता है, यह सोचकर कि 'हमें ऑलराउंडर की क्या जरूरत है?''

गिल भी उतने ही क्रिटिकल थे। "पर्सनली मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट प्लेयर होना चाहिए। आम तौर पर क्रिकेट 11 प्लेयर्स का गेम है... एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जोड़ने से, मुझे लगता है कि गेम से स्किल खत्म हो जाती है। उस एक एक्स्ट्रा प्लेयर के साथ, यह गेम को और भी वन-डाइमेंशनल बना रहा है।" गुजरात टाइटन्स के कप्तान ने हाल ही में कहा, “मुश्किल विकेट पर 180 या 160 रन का पीछा करना मेरे लिए सपाट ट्रैक पर 220 रन का पीछा करने से ज़्यादा रोमांचक है।”

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इम्पैक्ट प्लेयर नियम 2023 से लागू है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंडियन प्रीमियर लीग के अधिकारियों ने हाल ही में कप्तानों और मैनेजरों के साथ हुई मीटिंग में टीम मैनेजमेंट को यह साफ़ कर दिया है कि यह नियम कम से कम एक और सीजन तक जारी रहेगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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