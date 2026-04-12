मुंबई इंडियंस के कोच कीरोन पोलार्ड भी इम्पैक्ट प्लेयर नियम से नाखुश, कहा- मैं इसका फैन नहीं हूं

मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड ने कहा है कि वह इम्पैक्ट प्लेयर नियम के फैन नहीं हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, शुभमन गिल और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों ने अलग-अलग मौकों पर इस नियम की आलोचना की है।

आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर नियम के बढ़ते विरोध को एक नई आवाज मिली है। मुंबई इंडियंस के पूर्व ऑलराउंडर का मानना है कि इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन ऑलराउंडरों की स्किल्स का कम इस्तेमाल करता है, जिसका असर इंटरनेशनल टीमों पर पड़ सकता है। कीरोन पोलार्ड लंबे समय से आईपीएल का हिस्सा हैं। वह 2010 से अलग-अलग भूमिकाओं में आईपीएल से जुड़े रहे हैं।

मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा, "अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि मुझे यह पसंद है या नहीं, तो मैं सीधे कह सकता हूं: मैं इसका फैन नहीं हूं। इससे छुटकारा पाने की बात करें तो, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसने टी20 क्रिकेट में स्कोर जरूर बढ़ाया है। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसका वैसा ही असर हुआ है? मैंने सच में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि यह एक अलग डायनामिक है - अगर आप लीग गेम में कुछ विकेट खो देते हैं, तो भी आपके पास मजबूत होने का मौका होता है।''

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें यह देखना होगा कि क्या यह असल में खेल के लिए अच्छा है, टेलीविज़न के लिए अच्छा है, या सिर्फ़ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ, कुछ स्किल सेट ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उम्मीद है, वे रिव्यू करेंगे कि क्या यह सच में फ़ायदेमंद है। अगर नहीं - और अगर नियम बने रहते हैं - तो आपको बस इसे जारी रखना होगा।"

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रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, शुभमन गिल और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों ने अलग-अलग मौकों पर इस नियम की आलोचना की है। अक्षर ने सीजन शुरू होने से पहले कहा, "ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह नियम पसंद नहीं है, क्योंकि मैं एक ऑल-राउंडर हूं। पहले, आप बैटिंग और बॉलिंग के लिए एक ऑलराउंडर चुनते थे। इस नियम की वजह से, टीम मैनेजमेंट किसी खास बैट्समैन या बॉलर को चुनता है, यह सोचकर कि 'हमें ऑलराउंडर की क्या जरूरत है?''

गिल भी उतने ही क्रिटिकल थे। "पर्सनली मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट प्लेयर होना चाहिए। आम तौर पर क्रिकेट 11 प्लेयर्स का गेम है... एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जोड़ने से, मुझे लगता है कि गेम से स्किल खत्म हो जाती है। उस एक एक्स्ट्रा प्लेयर के साथ, यह गेम को और भी वन-डाइमेंशनल बना रहा है।" गुजरात टाइटन्स के कप्तान ने हाल ही में कहा, “मुश्किल विकेट पर 180 या 160 रन का पीछा करना मेरे लिए सपाट ट्रैक पर 220 रन का पीछा करने से ज़्यादा रोमांचक है।”