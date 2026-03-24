मुझे कुछ नहीं सोचना, इन्हें खेलना है; शुभमन गिल के सामने ये क्या बोल गए कोच आशीष नेहरा?
हेड कोच आशीष नेहरा ने गुजरात टाइटंस शुभारंभ 2026 इवेंट में एक सवाल का दिलचस्प जवाब दिया। नेहरा के सामने उस वक्त गुजरात के कप्तान सुभमन गिल भी मौजूद थे।
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और गुजरात टाइटंस (जीटी) के हेड कोच आशीष नेहरा अपने अनूठे और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। नेहरा का यह अंदाज गुजरात टाइटंस के शुभारंभ 2026 इवेंट में भी नजर आया, जो सोमवार को अहमदाबाद में आयोजित हुआ। आईपीएल 2026 का 28 मार्च से आगाज होने जा रहा है। जीटी 31 मार्च को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। नेहरा ने दिलचस्प अंदाज में कहा कि 19वें सीजन में खिलाड़ी सोचेंगे कि क्या करना है क्योंकि वह तो बाहर बैठाते होते हैं। पूर्व गेंदबाज ने जब यह बात कही, उस वक्त जीटी के कप्तान शुभमन गिल भी मंच पर मौजूद थे। गिल आईपीएल 2024 से फ्रेंचाइजी की कमान संभाल रहे हैं।
'मेरे को कुछ नहीं सोचना, खेलना इन्हें है'
नेहरा से जब इवेंट में पूछा गया कि आगामी सीजन के लिए क्या खास सोच है तो हेड कोच ने जवाब में कहा, ''मुझे नहीं लगता कि इस सीजन कुछ अलग सोचने की जरूरत है।'' उन्होंने आगे कहा, ''मेरे को कुछ नहीं सोचना है, इन्हें (खिलाड़ियों) सोचना है। खेलना इन्हें है, मैं तो बाहर बैठा हूं।'' इतना कहने के बाद नेहरा मुस्कुरने लगे और इवेंट में तालियां बजना शुरू हो गईं। जीटी ने साल 2022 में आईपीएल डेब्यू किया था और नेहरा तब से फ्रेंचाइजी के हेड कोच हैं। जीटी ने अपने पहले सीजन में आईपीएल ट्रॉफी जीतने का कमाल किया था। गुजरात की टीम 2023 में उपविजेता रही लेकिन 2024 में प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। वहीं, जीटी को आईपीएल 2025 में एलिमिनेटर से बाहर होना पड़ा था।
शुभमन गिल को किया गया सम्मानित
गुजरात टाइटंस ने शुभारंभ 2026 के साथ आईपीएल 2026 की अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस इवेंट में पूरी टीम, फ्रेंचाइजी के मालिक, साझेदार और फैंस ने शिकरत की, जहां टीम के पांच साल के सफर पर विचार-विमर्श किया गया और आगामी सीजन के लिए एक स्पष्ट और भविष्योन्मुखी दिशा तय की गई। टोरेंट ग्रुप के निदेशक और जीटी के अध्यक्ष श्री जिनाल मेहता और श्री शान मेहता, साथ ही टोरेंट ग्रुप के अन्य सदस्यों की उपस्थिति ने फ्रेंचाइजी के विजन और मूल्यों के प्रति नेतृत्व की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाया। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु टीम की सामूहिक यात्रा का उत्सव था, जिसमें निरंतरता, विकास और महत्वाकांक्षा की व्यापक कहानी के संदर्भ में कप्तान शुभमन गिल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। संगीत, संस्कृति और उत्सव का संगम लिए मंदिरा बेदी द्वारा आयोजित इस इवेंट ने गुजरात की भावना को ऊर्जा से भरपूर उद्घाटन प्रस्तुति और शुभमन गिल के नेतृत्व में एक नाटकीय टीम के अनावरण के माध्यम से जीवंत कर दिया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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