एमएस धोनी ने रोबोट डॉग को दिया चैलेंज, जमीन पर लेटकर करने लगे एक्सरसाइज; जाते समय पर लगा जोर का झटका
एमएस धोनी का मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले से पहले एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रोबोट डॉग 'चंपक' के साथ खेल रहे हैं। धोनी आईपीएल 2026 में अभी तक खेले नहीं हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी अभी तक आईपीएल 2026 में खेलने नहीं उतरे हैं और उनके मैच में शामिल होने को लेकर अब तक संशय बरकरार है। हालांकि पिछले कुछ मैचों से वह टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इससे पहले वह रई मैचों में टीम होटल में ही रुक गए थे। इस बीच मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले से पहले एक बार फिर फैंस की उम्मीद जगी है कि शायद धोनी की मैदान पर झलक देखने को मिल जाएगा। इस मैच से पहले एमएस धोनी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोबोट डॉग 'चंपक' के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं।
धोनी इस समय काफ स्ट्रेन से उबर रहे हैं और आईपीएल 2026 में सीएसके के पहले 6 मैचों से बाहर रहे। उन्होंने घर के बाहर मुकाबलों के लिए सीएसके के साथ गुवाहाटी और बेंगलुरु की यात्रा भी नहीं की। वह सीएसके के मुकाबलों के दिन चेपॉक भी नहीं गए थे।
रोहित-धोनी के खेलने पर संशय
रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच होने वाले मैच की पूर्व संध्या पर बुधवार को यहां अपनी-अपनी टीमों की ट्रेनिंग किट में नजर आए और बल्लेबाजी अभ्यास करते दिखे। गुरुवार को खेले जाने वाले मैच के लिए हालांकि दोनों की उपलब्धता को लेकर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
इस सत्र 'एल क्लासिको' का पहला चरण वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन यह देखना बाकी है कि इस मशहूर प्रतिद्वंद्विता के दो बड़े चेहरे मैदान पर उतरते हैं या नहीं। रोहित ने मुंबई इंडियंस के लिए इस सत्र के शुरुआती चार मैच खेले थे। वह लगभग 10 दिन पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में हैमस्ट्रिंग चोट के चलते मैदान छोड़कर चले गए थे और तब से रिकवरी प्रक्रिया में हैं।
दूसरी ओर, धोनी अब तक इस आईपीएल सत्र में मैदान पर नहीं उतरे हैं क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उन्हें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन की समस्या हो गई थी। सीएसके के पूर्व कप्तान ने मंगलवार को ट्रेनिंग में विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी दोनों का अभ्यास किया था। बुधवार को भी उन्होंने नेट सत्र में पहले संक्षिप्त अभ्यास किया और फिर लगभग एक घंटे तक थ्रोडाउन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी की।
इस दौरान उन्होंने कुछ गेंदों को अच्छे से टाइम किया, जो दर्शकदीर्घा की ओर गईं, लेकिन कुछ मौकों पर वह बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं बना सके। धोनी की उपलब्धता को लेकर टीम के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने कहा कि अंतिम फैसला पूरी तरह उनकी और मेडिकल टीम की "संतुष्टि" पर निर्भर करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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