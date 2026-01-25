एमएस धोनी को CSK में मिलेगा नया रोल, अश्विन बोले - IPL 2026 में नंबर 3 पर आएंगे माही
रविचंद्रन अश्विन ने एमएस धोनी के IPL 2026 में बल्लेबाजी क्रम को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अश्विन ने कहा कि धोनी की प्रैक्टिस देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पावरप्ले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे।
चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल 2026 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने सोशल मीडिया पर एमएस धोनी के पैड पहनते और बैट पकड़ने का एक वीडियो शेयर किया है। एमएस धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए पांच साल हो चुके हैं लेकिन अब भी मैदान पर उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी चेन्नई के लिए 6 सीजन खेल चुके हैं और अब अगले सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। कईयों का मानना है कि धोनी इस सीजन ज्यादा खेलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि चेन्नई ने संजू सैमसन को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज शामिल किया है, हालांकि पूर्व स्पिनर अश्विन ने इसके उलट बयान दिया है।
भारत के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि धोनी आगामी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''धोनी खेलने के लिए तैयार हैं, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वह फिट लग रहे हैं। किसी ने कहा कि शायद वह अंतिम-11 में ना खेले या ये उनका आखिरी सीजन हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह इमरान ताहिर को देखकर मोटिवेट हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता कि वह नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। वो (एमएस धोनी) ऐसे लग रहे हैं जैसे पावरप्ले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे और अहम भूमिका निभाएंगे, जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है।''
झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा शेयर वीडियो के साथ एक अन्य शीर्षक में लिखा गया, “जेएससीए का गौरव: महेंद्र सिंह धोनी”। नेट सत्र से पहले धोनी को भारत और झारखंड के पूर्व बल्लेबाज और जेएससीए अधिकारी सौरभ तिवारी के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया। आईपीएल 2026 की ‘विंडो’ (आयोजन की तारीख) को तय कर दिया गया है जो 26 मार्च से 31 मई तक चलेगा।
धोनी ने वर्ष 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था लेकिन वह अब भी आईपीएल में सक्रिय हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी फिलहाल रुतुराज गायकवाड़ संभाल रहे हैं लेकिन धोनी अब भी टीम का बेहद अहम हिस्सा बने हुए हैं। आईपीएल में 2008 से अब तक धोनी ने 278 मैचों में 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 84 रन रहा है।