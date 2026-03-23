ड्रेसिंग रूम में धोनी ने सरफराज के बच्चे के साथ की मस्ती, नहीं देखा होगा माही का ऐसा अंदाज; देखिए वीडियो
एमएस धोनी आगामी आईपीएल सीजन के लिए जमकर तैयारी कर रही है। इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक अलग रूप में नजर आ रहे। धोनी का ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वह सरफराज खान के बेटे के साथ मस्ती कर रहे।
आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के संन्यास को लेकर चर्चा फिर शुरू हो गई है। भारत के महान कप्तानों में शुमार धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से 6 साल पहले ही संन्यास ले लिया है लेकिन 44 की उम्र में भी वह आईपीएल में खेल रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सीजन से वह फैंस के लिए मैदान पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर्स के मुताबिक धोनी का पीली जर्सी में ये आखिरी सीजन हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को चेपॉक में एक इवेंट का आयोजन किया, जिसमें टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शामिल हुए। इस दौरान एमएस धोनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सरफराज खान के बच्चे के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज एमएस धोनी इवेंट के दौरान अपने पुराने साथियों से मिलकर काफी खुश दिख रहे थे। धोनी का ड्रेसिंग रूम के अंदर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सरफराज खान के बेटे के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। धोनी सरफराज के बेटे को अपनी गोदी में लिए हुए थे और अपने दाएं हाथ में मौजूद टेनिस बॉल को बच्चे से निकालने के लिए कह रहे थे। बच्चे ने उनके हाथ से गेंद को निकाला और सामने फेंक दिया। धोनी बच्चे को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स अपने आईपीएल 2026 अभियान की शुरुआत 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के साथ करेगा। उनका पहला घरेलू मैच 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ है। सीएसके लीग की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसने पांच बार खिताब जीता है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को भारत के पूर्व हरफनमौला सुरेश रैना और आस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को टीम के पहले 'हाल आफ फेम' में शामिल किया। यह घोषणा एम ए चिदंबरम स्टेडियम पर टीम के प्रशंसकों के लिये विशेष कार्यक्रम ' रोअर 26' के दौरान की गई। रैना 2008 से 2021 तक चेन्नई टीम का हिस्सा थे ।वह चार बार आईपीएल में चेन्नई की विजेता टीम (2010, 2011, 2018 और 2021)के सदस्य रहे। प्रशंसकों के बीच 'चिन्ना थाला' के नाम से मशहूर रैना 2010 और 2014 में चैम्पियंस लीग जीतने वाली चेन्नई टीम में भी थे और 2014 में 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' रहे थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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