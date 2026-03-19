लखनऊ सुपर जायंट्स के अभ्यास मैच में शमी-आवेश ने खोले हाथ, IPL 2026 से पहले ऋषभ का दिखा आक्रामक अंदाज
लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुरुवार को यूपी 20 लीग की टीम काशी रुद्रा के साथ प्रैक्टिस मैच खेला, जिसमें मोहम्मद शमी और आवेश खान ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, जबकि कप्तान पंत ने आक्रमक बैटिंग की।
लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने गुरुवार को यूपी 20 लीग की टीम काशी रुद्रा के साथ अभ्यास मैच में अपने हाथ खोले। स्पोर्ट्स गैलेक्सी क्रिकेट अकादमी के मैदान पर एलएसजी बनाम केआर इलेवन अभ्यास मैच खेला गया, जिसमें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, आवेश खान और बल्लेबाज मुकुल चौधरी काशी रुद्रा के खिलाड़ियों के साथ खेले। जबकि कप्तान ऋषभ पंत दोनों टीमों से बैटिंग करने उतरे।
पहले बल्लेबाजी करने आई एलएसजी की टीम से ऋषभ पंत, अर्शीन कुलकर्णी और शहबाज अहमद ने आक्रामक पारी खेली। केआर इलेवन की ओर से मो. शमी, आवेश खान और मोहसिन ने अपनी स्विंग और बाउंसर से चकित किया।
लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत व मुकुल चौधरी और काशी रुद्रा के शुभम व अभिषेक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मैदान के चारों ओर शॉट लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। एलएसजी की ओर से मयंक यादव, दिग्वेश राठी, शहबाज, अर्जुन ने बेहतरीन गेंदबाजी की। एलएसजी के खिलाड़ियों को खेलते देख अकादमी के नन्हें क्रिकेटर भी चीयर करने पहुंचे। कुछ खिलाड़ियों ने बच्चों को आटोग्राफ भी दिए और फोटोज खिंचवाई।
टीम प्रबंधन के मुताबिक लखनऊ सुपर जायंट्स के सभी भारतीय खिलाड़ी पहले ही टीम से जुड़ चुके हैं, शुक्रवार से ओवरसीज खिलाड़ियों का आना भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद अभ्यास में और तेजी आएगी।
लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने सोमवार से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया है। टीम के कप्तान ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज शमी उसी दिन लखनऊ पहुंचकर टीम से जुड़े और मंगलवार से अभ्यास सत्रों में शामिल हुए। एलएसजी आईपीएल में अपने अभियान की शुरुआत एक अप्रैल को इकाना स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ करेगी।
आईपीएल 2026 सत्र में लखनऊ सुपर जाइंट्स भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। ऋषभ पंत के साथ इस सत्र में एडन मार्करम, मिशेल मार्श, मोहम्मद शमी, आवेश खान, अब्दुल समद और अर्जुन तेंदुलकर जैसे कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं। मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी संयोजन के कारण लखनऊ सुपर जाइंट्स को इस सत्र का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी