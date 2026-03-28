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मिचेल स्टार्क ने आलोचकों का मुंह किया बंद, IPL 2026 में शामिल ना होने की असली वजह बताई

Mar 28, 2026 06:37 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क ने खुलासा किया कि वे कंधे और कोहनी की चोट से रिकवर कर रहे हैं और उन्हें अपनी चोट की गंभीरता के बारे में घरेलू सत्र के बाद पता चला।

मिचेल स्टार्क ने आलोचकों का मुंह किया बंद, IPL 2026 में शामिल ना होने की असली वजह बताई

आईपीएल का 19वां सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले के साथ शनिवार शुरू होगा। इस बार सीजन की तैयारियों में लगी टीमों को विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क शुरुआती मैचों में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। हालांकि कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पूरी तरह फिट नहीं है लेकिन आईपीएल में तय समय पर जुड़ने के इच्छुक नहीं है। इस बीच मिचेल स्टार्क ने अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली कैपिटल्सके लिए उनके आईपीएल 2026 में शामिल होने में देरी का कारण प्रतिबद्धता की कमी नहीं, बल्कि चोट है।

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने आलोचकों का जवाब देते हुए कहा कि वह कंधे और कोहनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्टार्क ने स्पष्ट किया कि इन चोटों की गंभीरता का पूरी तरह से पता ऑस्ट्रेलियाई समर (घरेलू सत्र) खत्म होने के बाद ही चल पाया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आगामी व्यस्त सत्र को देखते हुए काफी संभलकर अपने तेज गेंदबाजों का कार्यभार प्रबंधन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को अगले एक साल में 21 टेस्ट खेलने हैं। स्टार्क ने पांचों एशेज टेस्ट खेले और बिग बैश लीग में भी हिस्सा नहीं। टी20 क्रिकेट से संन्यास के कारण वह विश्व कप का हिस्सा नहीं थे।

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स्टार्क ने कहा, ''भारतीय मीडिया के कुछ व्यक्तियों और उनके प्लेटफॉर्म्स पर दी जा रही राय के बावजूद, मैं अभी अपनी कंधे और कोहनी की चोट का रिहैबिलिटेशन कर रहा हूं और उसे मैनेज कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलियाई घरेलू सत्र के दौरान मुझे इस चोट की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं था। इन लोगों ने आईपीएल में मेरी भागीदारी को लेकर काफी तीखे बयान दिए हैं और खिलाड़ियों के बारे में भारी गलतफहमी पैदा करने वाली राय दी है। और यह दावा किया है कि वे मेरे शरीर को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं।”

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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