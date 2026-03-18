माइकल वॉन ने IPL का बेस्ट प्लेयर, टीम और कप्तान किसको चुना? आंकड़े भी दे रहे दबदबे की गवाही

माइकल वॉन ने आईपीएल के नए सीजन से पहले लीग के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, टीम और गेंदबाज चुने हैं, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है।

आईपीएल के आगामी सीजन के लिए सभी टीमें तैयारी में जुट गई हैं। 28 मार्च से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिये टीमों ने अभ्यास भी शुरू कर दिया है। आईपीएल 2026 में फैंस को ज्यादातर टीमें बदली-बदली हुई नजर आने वाली हैं। रविंद्र जडेजा, संजू सैमसन जैसे स्टार खिलाड़ी नई फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं सीजन शुरू होने से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने आईपीएल के इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें उन्होंने विराट कोहली को आईपीएल के इतिहास का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बताया है। हालांकि बेस्ट आईपीएल टीम के सवाल पर वह सोचने को मजबूर हो गए लेकिन आखिर में उन्होंने मुंबई इंडियंस को अपना वोट दिया।

IPL का बेस्ट बैटर आईपीएल 2026 से पहले माइकल वॉन ने क्रिकबज से बातचीत में आईपीएल की बेस्ट टीम, कप्तान और खिलाड़ी को लेकर जवाब दिया है। वॉन ने आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के सवाल का जवाब देते हुए चार बल्लेबाजों के नाम गिनाए। उन्होंने क्रिस गेल (यूनिवर्स बॉस), रोहित शर्मा, सुरेश रैना और जोस बटलर का नाम लिया। हालांकि उन्होंने इन विकल्पों को किनारे करते हुए विराट कोहली को आईपीएल के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह नौ हजार रन पूरा करने के करीब हैं और अगर वह ऐसा करने में सफल होते हैं तो वह इस आंकड़े को पार करने वाले पहले बल्लेबाज होंगे।

विराट कोहली ने आईपीएल में 267 मैच खेलते हुए 8661 रन बनाए हैं। उनके नाम इस लीग में 8 शतक हैं। विराट कोहली ने आईपीएल में दो बार आरेंज कैप जीता है। उन्होंने 2016 और फिर 2024 में खेले गए आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए। कोहली के नाम आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन (973) बनाने का रिकॉर्ड भी कायम है।

आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज वॉन ने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के सवाल पर राशिद खान और लसिथ मलिंगा का नाम लिया। हालांकि उन्होंने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लीग का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया है। श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने 122 आईपीएल मैचों में 170 विकेट चटकाए हैं। वह एक बार पर्पल कैप (2011) भी जीत चुके हैं। वह लीग के इतिहास में लंबे समय तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने 136 मैचों में 158 विकेट लिए हैं। राशिद ने ज्यादातर सीजन में 15 से अधिक विकेट चटकाए हैं। भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 145 मैच खेले हैं और कुल 183 विकेट झटके हैं।

कौन है IPL का सर्वश्रेष्ठ कप्तान? इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों के सवाल पर रोहित शर्मा और एमएस धोनी को चुना। हालांकि उन्होंने धोनी को अपना अंतिम विकल्प बताया। रोहित शर्मा और एमएस धोनी ट्रॉफी के मामले में संयुक्त रूप से सबसे सफल कप्तान हैं। दोनों ने अपनी टीमों को 5-5 बार चैंपियन बनाया है। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल खिताब (2013, 2015, 2017, 2019, 2020) जिताए हैं। रोहित शर्मा ने 2013 से 2023 तक मुंबई की टीम का नेतृत्व किया। रोहित ने 158 मैचों में टीम का नेतृत्व किया, जिसमें मुंबई ने 87 जीते और 67 मैच गंवाए हैं।

जबकि एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 बार प्लेऑफ में जगह बनाई है। वे आईपीएल इतिहास के पहले कप्तान थे जिन्होंने अपने खिताब (2010- 2011) का सफलतापूर्वक बचाव किया। धोनी ने चेन्नई को (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) 5 बार चैंपियन बनाया है। धोनी ने 235 मैचों में कप्तानी की है और इस दौरान 136 मुकाबलों में टीम ने बाजी मारी है, जबकि 97 मैचों में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है।