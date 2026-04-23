होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एमएस धोनी-रोहित शर्मा मुकाबले से हुए बाहर, 15 साल में पहली बार एक साथ नहीं उतरे दोनों दिग्गज

Apr 23, 2026 08:15 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। रोहित शर्मा और एमएस धोनी 2011 के बाद पहली बार एक साथ मुंबई और चेन्नई के मैच में नहीं खेल रहे हैं।

एमएस धोनी-रोहित शर्मा मुकाबले से हुए बाहर, 15 साल में पहली बार एक साथ नहीं उतरे दोनों दिग्गज

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं सीएसके ने मैथ्यू शॉर्ट की जगह प्रशांत वीर को शामिल किया। वानखेड़े स्टेडियम में फैंस को एमएस धोनी और रोहित शर्मा को खेलते देखने का इंतजार था लेकिन दिग्गजों का नाम प्लेइंग इलेवन में नहीं था। रोहित शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में हैमस्ट्रिंग चोट के चलते मैदान छोड़कर चले गए थे और तब से रिकवरी प्रक्रिया में हैं। वहीं धोनी पूरी तरह से फिट नहीं हैं और इस वजह से आईपीएल 2026 में अभी तक खेलने नहीं उतरे हैं। हालांकि वह टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।

रोहित-धोनी अनफिट

रोहित ने मुंबई इंडियंस के लिए इस सत्र के शुरुआती चार मैच खेले थे। दूसरी ओर, धोनी अब तक इस आईपीएल सत्र में मैदान पर नहीं उतरे हैं क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उन्हें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन की समस्या हो गई थी। रोहित शर्मा और एमएस धोनी 2011 के बाद पहली बार अपनी-अपनी टीमों के लिए एक साथ मैदान पर नहीं उतरे हैं। रोहित और धोनी आईपीएल के इतिहास के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए बतौर कप्तान पांच बार आईपीएल खिताब जीता है, जबकि एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाई है।

सीएसके के पूर्व कप्तान ने मंगलवार को ट्रेनिंग में विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी दोनों का अभ्यास किया था। बुधवार को भी उन्होंने नेट सत्र में पहले संक्षिप्त अभ्यास किया और फिर लगभग एक घंटे तक थ्रोडाउन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी की।

हार्दिक ने जीता टॉस

मुंबई इंडियंस कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद हार्दिक ने कहा कि हमारी टीम में कई सारे बॉक्स टिक हो चुके हैं। पिछले मैच में काफी इंटेसिटी थी और हमें उस तरह के मैच की ज़रूरत थी, जहां पर हर कोई आकर अपना योगदान दे। हम केवल खेल का लुत्फ उठाना चाहते थे और चीजें हमारे पक्ष में गईं। यह पिच हरी भले दिखाई दे रही है लेकिन केकेआर के खिलाफ अच्छी खेली थी।

वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। यह 50-50 कॉल था। आपको वानखेड़े में बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। हम कुछ लम्हों को कैश नहीं कर पा रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन लम्हों का फ़ायदा उठाएं और मैच जीतें। हम तैयार हैं। धोनी को काफी क्रेडिट जाता हैं। दुर्भाग्य से वो इस वक्त यहां पर नहीं हैं। उम्मीद है कि हम आज उन्हें खुश करेंगे।

ये भी पढ़ें:PSL में फुल ड्रामा, आमिर ने हदें की पार; फहीम अशरफ ने गुस्से में ताना बल्ला

दोनों टीमें इस प्रकार है:-

मुम्बई इंडियंस (एकादश) : क्विंटन डिकॉक (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, कृष भगत, अल्लाह गजनफर और अश्वनी कुमार।

चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश): संजू सैमसन (विकेट कीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
IPL 2026 Mumbai Indians Ms Dhoni अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।