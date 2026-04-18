मुश्किल में फंसी कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ेंगे मथीशा पथिराना, मैच के लिए करना होगा इंतजार
तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ जाएंगे। पथिराना के आने से आईपीएल 2026 में पहला जीत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही कोलकाता को राहत मिलेगी।
श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना आखिरकार शनिवार देर रात कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो रहे हैं जिससे टीम का मनोबल बढ़ेगा जो इस समय इंडियन प्रीमियर लीग तालिका में सबसे नीचे चल रही है। टी20 विश्व कप के दौरान पिंडली में आई चोट से उबरने के बाद पथिराना ने श्रीलंका क्रिकेट द्वारा जरूरी फिटनेस परीक्षण पास कर लिया है और उन्हें अनापत्ति पत्र भी मिल गया है। वह इस समय सफर कर रहे हैं और रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे।
हालाकि टीम के एक सूत्र के अनुसार उन्हें तुरंत अंतिम एकादश में शामिल किए जाने की संभावना कम है क्योंकि टीम की मेडिकल टीम पहले कुछ ट्रेनिंग सत्र के दौरान उनकी मैच फिटनेस का आकलन करेगी। केकेआर ने पिछली नीलामी में पथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा था।
23 साल के तेज गेंदबाज अपनी पहली बार की फ्रेंचाइजी के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं, वह पिंडली की चोट के कारण कॉम्पिटिशन के शुरुआती स्टेज से बाहर रहे थे। उन्हें आईपीएल से पहले हुए टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चोट लगी थी, और तब से वह एक्शन से बाहर हैं। केकेआर, हर्षित राणा और आकाश दीप के जाने से भी परेशान है, उसने पथिराना का रिप्लेसमेंट नहीं मांगा, और उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए श्रीलंका क्रिकेट से लगातार बातचीत कर रही थी। पथिराना अपनी तेज पेस और यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और उनके शामिल होने से केकेआर को बढ़ावा मिलेगा, जो पांच गेम हारकर टेबल में सबसे नीचे है और उनका एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया।
पथिराना की गैरमौजूदगी में ब्लेसिंग मुजरबानी ही एकमात्र विदेशी तेज गेंदबाज हैं जो उनके लिए खेले हैं। उन्हें मुस्तफ़िज़ुर रहमान की जगह बुलाया गया था, जो भी उपलब्ध नहीं थे। पिछले गेम में कैमरन ग्रीन ने भी गेंद से मदद की, जो पहले तीन गेम में बतौर बैटर खेले थे।
केकेआर की टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में अपने अभियान की शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद 5 मुकाबले में से चार में उसे हार मिली है। सैंतीस वर्षीय रहाणे पिछले सत्र में 390 रन के साथ टीम के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। इसके बावजूद केकेआर केवल पांच जीत के साथ आठवें स्थान पर रही, जो 2009 के बाद उसका सबसे खराब प्रदर्शन था।
केकेआर के तेज गेंदबाज हर्षित राणा और आकाश दीप चोटों के कारण बाहर हैं जबकि मथीषा पथिराना अभी तक आये नहीं हैं । रहाणे और मुख्य कोच अभिषेक नायर के कई फैसले भी विवादित रहे हैं । चयन से जुड़े फैसलों और मैच प्रबंधन पर ऊंगली उठी हैं ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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