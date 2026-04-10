लखनऊ सुपर जायंट्स ने हसरंगा के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को किया शामिल
दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर जॉर्ज लिंडे लखनऊ सुपर जायंट्स में वानिंदु हसरंगा की जगह लेने लेंगे। वानिंदु हसरंगा टी20 वर्ल्ड कप के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह उबर न पाने के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स ने वानिंदु हसरंगा की जगह दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को टीम में शामिल किया है क्योंकि श्रीलंकाई क्रिकेटर चोट के कारण यहां चल रही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से बाहर हो गया है। हसरंगा को लखनऊ की टीम ने दो करोड़ रुपये में खरीदा था। वह इस साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप के दौरान श्रीलंका के पहले मैच में हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हो गए।
लिंडे को मिलेंगे एक करोड़ रुपये
लिंडे बाएं हाथ के बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं, उनके पास क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में खेलने का काफी अनुभव है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए तीन टेस्ट, चार वनडे और 37 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में 403 रन बनाए हैं और 35 विकेट लिए हैं। तैंतीस साल के लिंडे ने लीग और घरेलू प्रतियोगिताओं को मिलाकर 250 से ज्यादाटी 20 मैच खेले हैं। लिंडे का यह पहला आईपीएल होगा। वह अपने एक करोड़ रुपये के 'बेस प्राइस' में फ्रेंचाइजी से जुड़ेंगे।
क्रिकबज ने पहले ही रिपोर्ट किया था कि एलएसजी श्रीलंकाई खिलाड़ी को टीम से हटाने का फैसला जल्द ही ले सकती है। इस बात की औपचारिक पुष्टि गुरुवार को फ्रेंचाइजी के क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी ने की। ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एलएसजी के मैच के दौरान इस ऑस्ट्रेलियाई ने कहा, “वानिंदु हसरंगा हमारी टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे और हम उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को लाने की तैयारी कर रहे हैं। हम अगले 24 से 48 घंटों में इसकी घोषणा करेंगे।”
माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को यह फैसला लिया। उन्होंने कुछ अन्य विदेशी स्पिनरों को भी शॉर्टलिस्ट किया था, जिनमें अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान और इंग्लैंड के लियाम डॉसन शामिल थे। लेकिन आखिर में, उन्होंने 34 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को चुना। लिंडे ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 37 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 147.61 की स्ट्राइक रेट से 403 रन बनाए हैं और 7.58 की इकॉनमी रेट से 35 विकेट लिए हैं। यह आईपीएल में लिंडे का पहला अनुभव होगा। वह 1 करोड़ रुपये की अपनी बेस प्राइस पर एलएसजी में शामिल होंगे।
हसरंगा लगभग दो महीनों से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। खबरों के अनुसार, वह अभी भी गेंदबाजी करने में असमर्थ हैं और उन्होंने अभी तक श्रीलंका क्रिकेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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