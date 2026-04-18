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ऋषभ पंत पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, बॉलिंग कोच कोच अरुण ने दिया बड़ा अपडेट

Apr 18, 2026 09:55 pm ISTHimanshu Singh भाषा
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लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजी कोच अरुण ने बताया है कि कप्तान ऋषभ पंत फिट हैं और पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार हैं।

ऋषभ पंत पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, बॉलिंग कोच कोच अरुण ने दिया बड़ा अपडेट

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए राहत की खबर है कि कप्तान ऋषभ पंत पंजाब किंग्स के खिलाफ रविवार को होने वाले अहम आईपीएल मुकाबले में खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। पंत को पिछले मैच में जोश हेजलवुड की एक शॉर्ट गेंद बाएं हाथ पर लगी थी, जिसके कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था। वह हालांकि बाद में बल्लेबाजी के लिए लौटे, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके। टीम प्रबंधन के अनुसार यह गंभीर चोट नहीं, बल्कि केवल सूजन थी।

लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजी कोच अरुण ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर कहा, "वह पूरी तरह ठीक हैं और कल खेलने के लिए फिट हैं।" अरुण ने टीम के तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि युवा खिलाड़ी प्रिंस यादव ने परिपक्वता दिखाई है, जबकि मयंक यादव और मोहसिन खान ने चोट के बाद अच्छी वापसी की है। उन्होंने कहा, "सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन हम गेंदबाजों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।"

भारतीय टीम के इस पूर्व गेंदबाजी कोच ने कहा, “कोचिंग तभी प्रभावी होती है जब आप हर खिलाड़ी के साथ भरोसे का रिश्ता बनाते हैं। मुझे लगता है कि मैं गेंदबाजों के साथ अच्छा तालमेल बना पाया हूं।”

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पंजाब किंग्स इस सत्र में अब तक एकमात्र अजेय टीम रही है। टीम ने पांच में से चार मुकाबले जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम का नेट रन रेट +1.067 है, जो उसकी दमदार बल्लेबाजी और सधे हुए लक्ष्य-पीछा करने की क्षमता को दर्शाता है।

पंजाब ने 2025 सत्र से अब तक लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने पिछले 11 में से नौ मुकाबले जीते हैं, जो उसके दबदबे की बानगी है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ हालिया जीत में भी यह झलक साफ दिखी। मेजबान टीम की इस रफ्तार को रोकने के लिए एलएसजी को असाधारण प्रदर्शन करना होगा।

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अंक तालिका में फिलहाल सातवें स्थान पर मौजूद एलएसजी लगातार दो हार के बाद दबाव में है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पिछले मुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत की कोहनी में लगी चोट ने टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पंत महज तीन गेंद खेलने के बाद दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। वह हालांकि बाद में बल्लेबाजी के लिए लौटे, लेकिन उस समय उनकी कोहनी पर पट्टी लगी हुई थी। ऐसे में रविवार के मैच में उनकी उपलब्धता अब भी अनिश्चित बनी हुई है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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