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रियान पराग को कप्तानी सौंपने से हैरान हूं, पूर्व भारतीय गेंदबाज ने RR के फैसले को क्यों बताया जुआ?

Mar 19, 2026 04:56 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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रियान पराग आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। पूर्व भारतीय गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने पराग को कप्तान नियुक्त करने पर हैरानी जताई।

रियान पराग को कप्तानी सौंपने से हैरान हूं, पूर्व भारतीय गेंदबाज ने RR के फैसले को क्यों बताया जुआ?

आईपीएल 2026 का 28 मार्च से आगाज होगा। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) 30 मार्च को अपना अभियान शुरू करेगी। आरआर की पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से टक्कर होगी। संजू सैमसन के सीएसके में जाने के बाद रियान पराग को राजस्थान की कप्तानी सौंपी गई है। हालांकि, 24 वर्षीय पराग को कप्तान नियुक्त करने पर लक्ष्मीपति बालाजी हैरान हैं। उन्होंने इसे जुआ करार दिया। बता दें कि आरआर ने ऑक्शन से पहले सीएसके के साथ 'ट्रेड' में सैमसन को दिया था और उनकी जगह रवींद्र जडेजा को सैम करन को शामिल किया। सैमसन ने कई साल तक राजस्थान की बागडोर संभाली थी।

'मैं इस फैसले से थोड़ा हैरान हूं'

बालाजी ने जियोस्टार से कहा, "मैं इस फैसले से थोड़ा हैरान हूं, खासकर जब आपके पास यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे खिलाड़ी कप्तानी के काबिल हों। यह एक तरह का जुआ है।" पूर्व गेंदबाज को लगता है कि पराग को नियुक्त करने के फैसले के मिले-जुले नतीजे हो सकते हैं और हेड कोच कुमार संगकारा का मार्गदर्शन बहुत कीमती साबित हो सकता है। उन्होंने कहा, ''आईपीएल में कप्तानी का मतलब सिर्फ मैदान पर फैसले लेने की काबिलियत नहीं है बल्कि यह इस बारे में भी है कि आप ड्रेसिंग रूम को कैसे मैनेज करते हैं। आपको भरोसा कमाना होता है।"

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'अगर वह ऐसा कर सकते हैं तो…'

उन्होंने आगे कहा, "इस नजरिए से मुझे लगता है कि यह दोधारी तलवार है। कुमार संगकारा से जरूर बहुत मदद मिलेगी और आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। हमने रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के साथ एक युवा कप्तान के तौर पर ऐसा करते देखा है। खिलाड़ी जल्दी ही लीडरशिप के आदी हो जाते हैं। यह रियान पराग के लिए एक मौका है। अगर वह अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हैं और अपनी लीडरशिप से मैदान पर छाप छोड़ सकते हैं तो इससे उन्हें मदद मिलेगी।" पराग ने आईपीएल के पिछले सीजन में सैमसन की गैर मौजूदगी में 8 मैचों मैच में कप्तानी की, जिसमें से आरआर ने दो जीते।

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'रियान ने दबाव में संयम दिखाया है'

वहीं, आरआर के कोच संगकारा को पूरा भरोसा है की टीम पराग की कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने गुरुवार को प्री-सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘’रियान ने दबाव में संयम दिखाया है। क्रिकेट की अपनी अच्छी समझ का शानदार नमूना पेश किया है। पहले से ही नेतृत्व समूह का हिस्सा होने के नाते, उन्हें ड्रेसिंग रूम का सम्मान प्राप्त है। हमें विश्वास है कि वह कप्तान की भूमिका में शानदार प्रदर्शन करेंगे।'' आरआर ने 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में ट्रॉफी जीती थी। तब से राजस्थान टीम कोई खिताब नहीं जीत सकी है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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