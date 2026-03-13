हर्षित राणा IPL 2026 से हो सकते हैं बाहर, सीजन शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को लगेगा बड़ा झटका
हर्षित राणा की चोट ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल के आगामी सीजन से पहले मुश्किलें बढ़ा दी है। हर्षित घुटने की चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो सकते हैं।
कोलकाता नाइट राइडर्स को आगामी आईपीएल सीजन से पहले बड़ा झटका लग सकता है। टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा पूरी तरह फिट नहीं हैं और आईपीएल 2026 से बाहर हो सकते हैं। हर्षित राणा टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक वॉर्म-अप मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। तब से वह क्रिकेट के मैदान से दूर हैं और अब तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। उन्होंने फरवरी 2026 में सफल सर्जरी कराई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्जरी और रिहैबिलिटेशन के कारण वह IPL 2026 के बड़े हिस्से या पूरी सीजन से चूक सकते हैं। यह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि राणा पिछले सीजन में टीम के प्रमुख गेंदबाजों में से एक थे।
हर्षित को विश्व कप से पहले लगी थी चोट
भारत के सबसे होनहार तेज गेंदबाजों में से एक माने जाने वाले हर्षित पिछले दो सालों से नेशनल सेटअप में रेगुलर रहे हैं और उन्हें भविष्य का स्टार माना जाता है। हालांकि, मेगा इवेंट (टी20 विश्वकप) शुरू होने से ठीक एक दिन पहले उनके घुटने में चोट लग गई थी, जिससे वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।
यह चोट टी20 वर्ल्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के दौरान लगी थी। बॉलिंग करते समय, हर्षित को घुटने में तकलीफ हुई, जो तेजी से बिगड़ गई। वह सिर्फ एक ओवर ही कर पाए और मैदान छोड़ने से पहले रन-अप के दौरान दो बार जूझते रहे, उनके घुटने में साफ दर्द था। बाद में मेडिकल जांच से यह कन्फर्म हो गया कि वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
कोलकाता ने ब्लेसिंग को किया शामिल
तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइटराइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग सत्र से पहले शुक्रवार को जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी से करार करने की घोषणा की। मुजरबानी पाकिस्तान सुपर लीग से हट गए हैं जो इसी समय चलेगी। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुजरबानी हाल में खत्म हुए टी20 विश्व कप में 13 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से तीसरे गेंदबाज रहे थे जिससे जिम्बाब्वे सुपर आठ चरण में पहुंचा।
केकेआर ने एक बयान में कहा, ''केकेआर ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सत्र के लिए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी से करार किया है। छह फुट आठ इंच के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अपनी तेज बाउंस और पारी के अहम हिस्से में विकेट निकालने की काबिलियत के लिए मशहूर है।''
इसके अनुसार, ''मुजरबानी के पास टी20 का काफी अनुभव है। उन्होंने 80 से ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगभग 21 के औसत से 90 से ज्यादा विकेट लिए हैं जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आठ रन पर तीन विकेट रहा है। ''
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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