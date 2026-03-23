कोलकाता नाइट राइडर्स को मिल गया इस भारतीय तेज गेंदबाज का रिप्लेसमेंट, अभी तक नहीं हुआ IPL डेब्यू
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2026 से पहले, चोटिल आकाश दीप की जगह विदर्भ के 28 साल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे को टीम में शामिल करने का फैसला किया है।
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2026 से पहले, चोटिल आकाश दीप की जगह विदर्भ के 28 साल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे को टीम में शामिल करने का फैसला किया है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, दुबे पहले ही कोलकाता के ईडन गार्डन्स में KKR के कैंप में शामिल हो चुके हैं। बता दें, आकाश दीप को पीठ के निचले हिस्से में गंभीर स्ट्रेस इंजरी हो गई है और पिछले कुछ दिनों से वे बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं। उम्मीद है कि उन्हें ठीक होने में लगभग तीन महीने लगेंगे, जिसका मतलब है कि वे IPL 2026 का पूरा सीजन और जून में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का एकमात्र टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे।
सुब्रतो बनर्जी ने कहा (जिन्होंने दुबे को नेशनल सिलेक्टर के तौर पर और नागपुर में, जहां वह रहते हैं, दोनों जगहों पर करीब से देखा है), "वह एक बहुत ही टैलेंटेड लेफ्ट-आर्म फास्ट बॉलर हैं। मुझे याद है जब वह 2019 ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप स्क्वॉड के हिस्से के तौर पर राहुल द्रविड़ की कप्तानी में बांग्लादेश दौरे पर गए थे। उन्हें विकेट से एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है और वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं। नाइट राइडर्स मैनेजमेंट का यह एक अच्छा फैसला है।"
दुबे पिछले मिनी-ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे और रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल (RAPP) में 1215वें नंबर पर लिस्टेड थे, जिनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये थी। रिप्लेसमेंट के तौर पर चुने जाने के लिए खिलाड़ियों का RAPP का हिस्सा होना जरूरी है। दुबे को 2022 में SRH ने साइन किया था, लेकिन चोट की वजह से उनका कार्यकाल छोटा हो गया था। उनका अभी तक आईपीएल डेब्यू नहीं हुआ है।
कौन है सौरभ दुबे?
सौरभ दुबे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में सिर्फ 11 मैच दर्ज हैं: आठ लिस्ट-A मैच जिनमें उन्होंने 16 विकेट लिए हैं, और तीन T20 मैच जिनमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और उनका इकॉनमी रेट 12.10 रहा। उनका आखिरी T20 मैच 2023 में हुआ था। IPL 2026 की नीलामी में दुबे अनसोल्ड रहे। वह गेंद को स्विंग कराने में माहिर हैं। BCCI के निर्देश के कारण 9 करोड़ रुपये में साइन किए गए मुस्तफिजुर रहमान को गंवाने के बाद, KKR एक लेफ्ट-आर्म विकल्प को अपनी टीम में शामिल करके खुश होगी। KKR ने इससे पहले रहमान की जगह ब्लेसिंग मुजारबानी को साइन किया था।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें