IPL 2026: कोहली और कुंबले के रिश्तों में कम हुई कड़वाहट, दोनों गले मिलते दिखाई दिए, तस्वीरें वायरल
विराट कोहली और अनिल कुंबले के रिश्तों की खटास अब कम होती दिख रही है। दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक-दूसरे को गले लगाते देखा गया है।
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल 2026 के पहले मैच से पहले विराट कोहली ने कुछ जाने-पहचाने चेहरों के साथ हल्के-फुल्के पल बिताए। टॉस से ठीक पहले बाउंड्री रोप के पास आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी कोहली को अपने पूर्व साथियों डेल स्टेन और अनिल कुंबले के साथ-साथ अभिनव मुकुंद से बातचीत करते देखा गया। आरसीबी के पुराने समर्थकों के लिए यह पुराने सीजन की याद दिलाने वाला पल था और टीम के पिछले कुछ सालों के सफर की एक झलक थी।
कोहली और कुंबले के गले मिलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसका कारण दोनों के पुराने रिश्ते हैं। विराट कोहली की कप्तानी के दौरान अनिल कंबले की कोचिंग ज्यादा दिन नहीं चल सकी थी और उन्होंने 1 साल में ही इस्तीफा दे दिया था। तब से ऐसा माना जाता रहा है कि कोहली और कुंबले के बीच में सबकुछ ठीक नहीं है। लेकिन आज की तस्वीरों को देखकर फैंस कयास लगा रहा हैं कि दोनों के बीच अब रिश्ते सामान्य हो गए हैं और दोनों अच्छे से एक-दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हैं। कुंबले ने जून 2016 में मुख्य कोच का पद संभाला था, लेकिन उनका कार्यकाल केवल एक वर्ष तक ही चला।
विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच एक कप्तान कोच के बीच में अच्छी साझेदारी शुरू हुई थी। भारत ने द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंत सुखद नहीं रहा। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, जिसमें भारत उपविजेता रहा, कुंबले ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय उनके और कोहली के बीच मतभेदों की खबरें सुर्खियों में थीं। ऐसा माना जा रहा था कि कोहली कुंबले के तौर-तरीकों से पूरी तरह सहमत नहीं थे, और टीम के भीतर खिलाड़ियों के प्रति कुंबले के सख्त रवैये पर चर्चा चल रही थी।
उस वक्त इस्तीफा देते समय अनिल कुंबले ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि "सीएसी द्वारा मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे मुख्य कोच के रूप में बने रहने के लिए कहने से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पिछले एक साल की उपलब्धियों का श्रेय कप्तान, पूरी टीम, कोचिंग स्टाफ और सहायक स्टाफ को जाता है। इस सूचना के बाद मुझे कल बीसीसीआई द्वारा पहली बार सूचित किया गया कि कप्तान को मेरी शैल और मुख्य कोच के रूप में मेरे बने रहने पर आपत्ति है। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैंने हमेशा कप्तान और कोच के बीच की भूमिकाओं की सीमाओं का सम्मान किया है। हालांकि बीसीसीआई ने कप्तान और मेरे बीच की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि साझेदारी कायम नहीं रह सकती थी और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा है।"
हालांकि, शनिवार को हुई उनकी ताजा मुलाकात से संकेत मिलता है कि दोनों आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मैदान पर एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया और संक्षिप्त दोस्ताना बातचीत करते हुए देखे गए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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