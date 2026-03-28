IPL 2026: सभी 10 टीमों के कप्तानों की सैलरी कितनी है, जानिए सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी?
आईपीएल 2026 के लिए सभी 10 कप्तानों की सैलरी कितनी है, आइए आज हम आपको बताते हैं। ऋषभ पंत सबसे महंगे कप्ता हैं, जबकि अंजिक्ये रहाणे को सबसे कम पैसे मिले हैं।
आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। इस बार आईपीएल के शुरू होने से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों की कमान भारतीय कप्तानों के हाथों में है। हालांकि, ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद के अस्थाई कप्तान हैं और वे कुछ ही मैचों में टीम की कमान संभालेंगे, इसके बाद नियमित कप्तान पैट कमिंस टीम के साथ जुड़ जाएंगे। कमिंस को छोड़ दें तो इंडियन प्रीमियर लीग की 9 टीमों की कप्तानी भारतीय खिलाड़ी कर रहे हैं। आइए आज हम आपको आईपीएल 2026 के लिए सभी कप्तानों की सैलरी कितनी है इसके बारे में जानकारी देते हैं।
ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं और उन्हें संजीव गोयनका की फ्रेंचाइजी ने 27 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है। श्रेयस अय्यर आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे कप्तान हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26. 75 करोड़ में अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की कीमत आईपीएल 2026 के लिए 18-18 करोड़ है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को उनकी फ्रेंचाइजी ने 16.5 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया है। शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की कप्तान कर रहे हैं और उन्हें उनकी टीम ने 16.5 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है।
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के हाथों में मुंबई इंडियंस की कप्तानी है। उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी एमआई आईपीएल 2026 के लिए 16.35 करोड़ की कीमत देगी। रियान पराग पहली बार राजस्थान रॉयल्स के फुल टाइम कैप्टन बने हैं। उन्होंने पहली बार की चैंपियन आईपीएल टीम ने 14 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की कीमत 11 करोड़ रुपये है, वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में है। उन्हें केकेआर ने 1.5 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया था। इस आईपीएल सीजनक के लिए ऋषभ पंत सबसे महंगे कप्तान हैं, जबकि अंजिक्ये रहाणे को सबसे कम कीमत मिली है यानी वे पैसों के लिहाज से सबसे सस्ते कप्तान हैं।
आईपीएल 2026 के सभी कप्तानों की सैलरी
ऋषभ पंत- 27 करोड़ (लखनऊ सुपर जायंट्स)
श्रेयस अय्यर- 26.75 करोड़ (पंजाब किंग्स)
रुतुराज गायकवाड़- 18 करोड़ ( चेन्नई सुपर किंग्स)
पैट कमिंस-18 करोड़ (सनराइजर्स हैदराबाद)
अक्षर पटेल- 16.5 करोड़ (दिल्ली कैपिटल्स)
शुभमन गिल- 16.5 करोड़ ( गुजरात टाइटंस)
हार्दिक पांड्या-16.35 करोड़ (मुंबई इंडियंस)
रियान पराग - 14 करोड़ (राजस्थान रॉयल्स)
रजत पाटीदार- 11 करोड़ (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू
अजिंक्य रहाणे- 1.5 करोड़ (कोलकाता नाइट राइडर्स)
बता दें कि आईपीएल का पहला मुकाबला 28 मार्च को शाम 7 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला जाएगा। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार नई हेयरस्टाइल में मैदान पर होंगे, वहीं लोग अपने सुपरस्टार विराट कोहली को चेन्नास्वामी स्टेडियम में देखने को उत्सुक होंगे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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