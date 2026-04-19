अजिंक्य रहाणे के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL में 12 बार जीरो पर आउट होने वाले पहले ओपनर बने

अजिंक्य रहाणे आईपीएल में बतौर ओपनर 12 बार जीरो पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में भी वह खाता नहीं खोल सके।

गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद रिंकू सिंह (नाबाद 53) और अनुकूल रॉय (नाबाद 29) की पारियों की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को दो गेंदें शेष रहते राजस्थान रॉयल्स को चार विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। यह सात मैचों में केकेआर की पहली जीत है। 85 रन पर छह विकेट गंवा चुकी केकेआर को रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय की जोड़ी ने 19.4 ओवरों में 161 रन बनाकर चार विकेट से जीत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 76 रनों की अविजित साझेदारी हुई। इस मैच में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम को शुरुआती दो ओवर में बड़े झटके लगे। टीम को दोनों सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट और अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए हैं। इसके साथ ही रहाणे के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह आईपीएल के इतिहास में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दो गेंद ही खेल सके। इसके साथ ही वह लगातार मैचों में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी उनका बल्ला नहीं चला था।

अजिंक्य रहाणे आईपीएल में बतौर ओपनर 12 बार जीरो पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये शर्मनाक रिकॉर्ड पार्थिव पटेल के नाम था वह टूर्नामेंट में बतौर ओपनर 10 बार जीरो पर आउट हुए।

156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहली ही गेंद पर टिम साइफर्ट और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान अजिंक्या रहाणे को बिना खाता खोले ही विकेट गंवा दिये। पांचवें ओवर में केकेआर का तीसरा विकेट कैमरन ग्रीन 13 गेंदों में (27) रन के रूप में गिरा। सातवें ओवर में अंगकृष रघुवंशी (10) रन बना कर पवेलियन लौट गये। रोवमन पॉवेल 20 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुये।