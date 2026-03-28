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एमएस धोनी ही नहीं ये खिलाड़ी भी नहीं खेलेंगे शुरुआती मैच, हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी अनफिट

Mar 28, 2026 02:58 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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एमएस धोनी के अलावा पैट कमिंस, मथीशा पथिराना और मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी भी आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे। कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क भी रिकवरी के कारण के शुरुआती मैचों का हिस्सा नहीं रहेंगे।

एमएस धोनी ही नहीं ये खिलाड़ी भी नहीं खेलेंगे शुरुआती मैच, हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी अनफिट

आईपीएल का 19वां सीजन खिलाड़ियों की चोटों से प्रभावित हुआ है। सीजन का पहला मुकाबला शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले करीब 6 बड़े खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी चोट या फिटनेस कारणों की वजह से टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे। शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। दिग्गज बल्लेबाज एमएस धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण आईपीएल 2026 के पहले दो सप्ताह नहीं खेल पाएंगे।

एमएस धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को बताया कि महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल पिंडली की चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और इस कारण उनका आईपीएल 2026 के पहले दो सप्ताह में खेलने की संभावना नहीं है। धोनी ने 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से आईपीएल खेलना जारी रखा है। इस 44 वर्षीय खिलाड़ी के आईपीएल में भविष्य को लेकर प्रत्येक सत्र में कयास लगाए जाते हैं। धोनी अब सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं इसलिए उनके लिए मैच फिटनेस बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है।

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कुछ प्रमुख विदेशी खिलाड़ी चोटिल होने के कारण पहले ही पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं जबकि कुछ खिलाड़ी विभिन्न कारणों से टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे।

श्रीलंका के स्टार खिलाड़ी

आरसीबी और श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा फिटनेस टेस्ट में फेल होने होने के कारण उन्हें अभी आईपीएल 2026 में खेलने के लिए एनओसी नहीं मिला है। जिससे वह कम से कम शुरुआती दो मैचों के लिए बाहर हो गए हैं। श्रीलंका के दो और स्टार क्रिकेटर मतिशा पतिराना और वनिंदू हसरंगा भी इस समय इंजरी से जूझ रहे हैं। इनका अभी तक आईपीएल में खेलने के लिए फ़िटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। हसरंगा आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं जबकि पतिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल नीलामी के दौरान 18 करोड़ की भारी-भरकम रकम में ख़रीदा था। पतिराना को लेकर केकेआर के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने बताया था कि पतिराना शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे और शायद मध्य अप्रैल तक ही टीम को ज्वॉइन कर पाएं।

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पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड

सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस पीठ में खिंचाव की समस्या से उबर रहे हैं। कमिंस की अनुपस्थिति में ईशान किशन सनराइजर्स की अगुवाई करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड भी चोटिल होने के कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से शुरू के कुछ मैच में नहीं खेल पाएंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच हेमांग बदानी ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क मैच फिटनेस हासिल करने के बेहद करीब हैं और उन्होंने गेंदबाजी शुरू कर दी है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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