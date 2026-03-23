जसप्रीत बुमराह मेरे टीचर जैसे, मयंक यादव अब इस काम से नहीं बचते; शरीर का सम्मान करना सीखा
'रफ्तार के सौदागर' मयंक यादव आईपीएल 2026 में एक्शन में नजर आएंगे। वह सर्जरी के बाद अधिक सतर्क हैं। मयंक ने बताया कि शरीर का सम्मान करना क्यों जरूरी है।
भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव ने कहा है कि पहले वह अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन करियर को खतरे में डालने वाली चोट और सर्जरी के बाद उनकी सोच में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि चोट से उबरने के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ बातचीत ने उनकी वापसी में काफी मदद की। इस 23 वर्षीय खिलाड़ी को कई बार चोटिल होने के कारण खेल से दूर होना पड़ा है। आईपीएल 2024 के दौरान चोटिल होने से उन्हें बड़ा झटका लगा। इसके बाद वह चोट से लगातार परेशान होते रहे और आईपीएल 2025 सत्र के शुरुआती मैचों के बाद बाहर हो गए।
मयंक अब इस काम से नहीं बचते
अब मयंक बेंगलुरु स्थित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई)' में रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के लिए वापसी को तैयार हैं। मयंक ने जियोस्टार के 'आईपीएल टुडे लाइव' कार्यक्रम में कहा, “सर्जरी के बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया है। पहले मैं खुद का ख्याल नहीं रखता था। रिकवरी (चोट से उबरने की प्रक्रिया) सत्र से बचता था और कई चीजों को नजरअंदाज करता था। लेकिन अब मैं रिकवरी, पोषण और नींद पर काफी ध्यान देता हूं। जितना मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूं, उतना ही मेरा शरीर मैदान पर मेरा साथ देता है।”
'बुमराह भैया मेरे लिए टीचर जैसे हैं'
रिहैबिलिटेशन के दौरान मयंक ने बताया कि एनसीए में उनकी मुलाकात जसप्रीत बुमराह से हुई, जिन्होंने भी इसी तरह की सर्जरी कराई थी। उन्होंने कहा, "जब मैं एनसीए में चोट से उबर रहा था, तब बुमराह भैया भी वहां थे। उनके साथ मेरा अच्छा तालमेल है। वह मेरे लिए एक शिक्षक जैसे हैं। उनकी स्थिति भी मेरी जैसी ही थी।" मयंक ने कहा, “बुमराह भैया ने सर्जरी के बाद वापसी करने और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि रिकवरी के दौरान शरीर कैसा महसूस करेगा और इस समय का सामना कैसे करना है। हम जब भी फोन या मैसेज पर बात करते हैं, वह अपनी सीख मेरे साथ साझा करते हैं।”
LSG का एक अप्रैल को पहला मैच
आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च को होगी। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) शुरुआती मैच में बेंगलुरु में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) से भिड़ेगी। शुरुआती सप्ताहांत का दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में होगा जिससे इस हफ्ते कोई 'डबल-हेडर' (एक दिन में दो मुकाबले) नहीं होगा। वहीं, लखनऊ की टीम एक अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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