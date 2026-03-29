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जैकब डफी ने IPL डेब्यू में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ जीतकर किया कमाल, सिर्फ इतने खिलाड़ी ही कर पाए हैं ऐसा

Mar 29, 2026 06:08 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जैकब डफी ने अपने आईपीएल डेब्यू में अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और नीतिश रेड्डी के रूप में 3 विकेट चटकाए। अपने 4 ओवर के कोटे में डफी ने मात्र 22 रन खर्च किए।

जैकब डफी ने IPL डेब्यू में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ जीतकर किया कमाल, सिर्फ इतने खिलाड़ी ही कर पाए हैं ऐसा

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 के ओपनिंग मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत में अहम भूमिका निभाई। डफी ने अपने आईपीएल डेब्यू में अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और नीतिश रेड्डी के रूप में 3 विकेट चटकाए। अपने 4 ओवर के कोटे में डफी ने मात्र 22 रन खर्च किए। उनको इस कमाल की गेंदबाजी का इनाम ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ के अवॉर्ड के रूप में मिला। डफी आईपीएल के इतिहास में डेब्यू मैच में POTM बनने वाले मात्र 18वें खिलाड़ी बने।

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न्यूजीलैंड के ही ब्रेंडन मैक्कुलम आईपीएल के इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में POTM का अवॉर्ड जीता था। वह आईपीएल में भी POTM का अवॉर्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने 2008 में आईपीएल के पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ 158 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उस साल कुल 5 खिलाड़ियों ने ऐसा किया था, जिसमें पाकिस्तान के शोएब अख्तर का नाम भी शामिल है।

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IPL डेब्यू पर 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी-

2026 - जैकब डफी बनाम SRH*

2025 - अश्वनी कुमार बनाम KKR

2024 - मयंक यादव बनाम PBKS

2022 - ओडियन स्मिथ बनाम RCB

2019 - हैरी गर्नी बनाम RR

2019 - अल्जारी जोसेफ बनाम SRH

2018 - जोफ्रा आर्चर बनाम MI

2017 - एंड्रयू टाई बनाम RPS

2013 - मनन वोहरा बनाम PWI

2012 - स्टीव स्मिथ बनाम MI

2012 - रिचर्ड लेवी बनाम CSK

2011 - पी परमेश्वरन बनाम DC

2010 - रस्टी थेरॉन बनाम CSK

2008 - शिवम गोस्वामी बनाम DC

2008 - शोएब अख्तर बनाम DC

2008 - फरवीज महरूफ बनाम RR

2008 - माइक हसी बनाम KXIP

2008 - ब्रेंडन मैकुलम बनाम RCB

बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बोर्ड पर लगाए थे। ईशान किशन ने 38 गेंदों पर 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। इस स्कोर का पीछा आरसीबी ने महज 15.4 ओवर में किया। विराट कोहली 69 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने 26 गेंदों पर तूफानी अंदाज में 61 रन बनाए। डफी ने गेंदबाजी में कुल 3 विकेट चटकाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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