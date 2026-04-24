RCB ने जैकब बेथल को दिया मौका, गुजरात टाइटंस के लिए जेसन होल्डर करेंगे डेब्यू
जैकब बेथल आईपीएल 2026 में पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने उतरेंगे। बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। जेसन होल्डर गुजरात के लिए डेब्यू कर रहे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बदलाव के साथ उतरी हैं। गुजरात टाइटंस ने जेसन होल्डर को डेब्यू कैप सौंपी है और आज वह गुजरात के लिए पहला मैच खेलेंगे। जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जैकब बेथल को मौका दिया है, जोकि शुरुआती 6 मैचों में बेंच पर थे। आरसीबी ने चोटिल फिल सॉल्ट की जगह जैकब बेथेल को अंतिम एकादश में शामिल किया। गुजरात टाइटन्स ने अंतिम एकादश में जेसन होल्डर और मानव सुथार को शामिल किया।
जैकब बेथल को मिली एंट्री
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद पाटीदार ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि यह पहले गेंदबाजी करने वाली पिच होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लक्ष्य का पीछा करने से हमें नतीजे, स्कोर और कुल योग के बारे में काफी स्पष्टता मिल जाती है। उन्होंने कहा कि आज टीम में एक बदलाव है सॉल्टी चोटिल है उनकी जगह जैकब बेथेल एकादश में आए हैं।
आरसीबी को अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु की यह इस सत्र में दूसरी हार थी, जिससे उसने शीर्ष चार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका गंवा दिया था। वह अब अंक तालिका में आठ अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद (8 अंक), दिल्ली कैपिटल्स और टाइटंस (प्रत्येक 6 अंक) का नंबर आता है। दूसरी तरफ शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल 2026 में 6 मुकाबले हैं, जिसमें से टीम ने तीन जीत हासिल की है, जबकि तीन में उसे हार मिली है। गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में इस समय सातवें स्थान पर है। गुजरात की टीम को भी अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम से हार का सामना करना पड़ा था।
वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि यह विकेट संतुलित लग रही है। उम्मीद है कि यह मैच हमारे लिये अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि टीम में दो बदलाव है।जेसन होल्डर और मानव सुथार आज का मैच खेल रहे है।
टीमें
गुजरात टाइटन्स (प्लेइंग इलेवन ): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): विराट कोहली, देवदत्त पडिकल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम दार
दोनों टीमों के लिए इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट
गुजरात टाइटन्स इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु, अरशद खान
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, वेंकटेश अय्यर
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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