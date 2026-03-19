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संजू सैमसन के साथ ऐसा करना गलत होगा, CSK की कप्तानी को लेकर मोहम्मद कैफ ने कही खरी बात

Mar 19, 2026 12:59 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से खेलेंगे। सीएसके की कप्तानी को लेकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अपनी बेबाक राय रखी है।

संजू सैमसन के साथ ऐसा करना गलत होगा, CSK की कप्तानी को लेकर मोहम्मद कैफ ने कही खरी बात

टी20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने के बाद संजू सैमसन आईपीएल 2026 में एक्शन में नजर आएंगे। वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की तरफ से पहली बार खेलेंगे। चेन्नई ने ट्रेड के जरिए विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से लिया था। उन्होंने कई साल आरआर की कप्तानी की। ऐसे में चर्चा चल रही कि क्या सैमसन को सीएसके की कमान मिलनी चाहिए या नहीं? सीएसके की कप्तानी को लेकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने खरी बात कही है। कैफ का मानना ​​है कि सीएसके को अभी ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाए रखना चाहिए और सैमसन को सेटल होने के लिए समय देना चाहिए।

'संजू सैमसन के साथ ऐसा करना गलत होगा'

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''सीएसके ऐसी टीम है, जिसने किसी को अपने साथ जोड़ लिया तो उसे लंबे समय तक सपोर्ट करती है। स्टीफन फ्लेमिंग को देख लीजिए। वह एक जमाने से कोच है। वहां बहुत बदलाव नहीं होता है। ऋतुराज गायकवाड़ को जिम्मेदारी दी है तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। उनको भी सपोर्ट करेंगे। अगर संजू सैमसन को कप्तानी दे दी तो गलत फैसला होगा। उसका कारण यह है कि संजू अभी सीएसके के कल्चर को नहीं जानते। चेन्नई की फैनफॉइंग है, चेन्नई के फैंस की जो उम्मीदें हैं, वह नहीं जानते। वह चेन्नई के प्लेयर्स को नहीं जानते।'' पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि गायकवाड़ को चेन्नई की बारीकियां पता हैं और सैमसन को सीखने पड़ेंगी।

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'एमएस धोनी की जगह संजू सैमसन ही लेंगे'

उन्होंने आगे कहा, ''गायकवाड़ कप्तानी कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि किस खिलाड़ी को कहां इस्तेमाल करना है। टॉस जीतकर चेन्नई की पिच पर क्या करना है? यह सब जो बारीकियां हैं खेल की, संज वहां एक-दो साल रहकर सीख जाएंगे। उसके बाद सीएसके की कमान अगर संजू को देनी है तो दे दीजिए। मुझे लगता है कि सीएसक अभी संजू को कप्तानी सौंपने की गलती नहीं करेगी। वह वहां नए हैं। एकदम से सारे नहीं कर लेंगे। जाओ संजू बैटिंग करो मैच जिताओ, विकेटकीपर करो और कप्तानाी भी करो। सीएसके पूरा भार उनके ऊपर नहीं देना चाहेगी। धीरे-धीरे उन्हें तैयार किया जाएगा। हालांकि, भविष्य का प्लान है कि धोनी की जगह संजू ही लेंगे।''

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धोनी से सीखने के लिए बेकरार संजू सैमसन

सैमसन आईपीएल 2026 में दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी से सीखने के लिए बेकरार हैं। उन्होंने हाल ही में कहा, ''मैंने माही भाई (धोनी) से फोन पर बात की लेकिन उनके साथ एक टीम का हिस्सा बनना और उनके साथ खेलना शानदार होगा। मैं इसे उनसे सीखने के अवसर के रूप में देखता हूं। मैं सीएसके की तरफ से खेलने को लेकर उत्साहित हूं। यह पहला अवसर होगा जब मैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलूंगा, लेकिन मैं मैदान पर भावनाओं को हावी नहीं होने देता। मैंने राजस्थान रॉयल्स इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे लगा कि टीम में मेरा समय खत्म हो गया है। मैं उनके खिलाफ भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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