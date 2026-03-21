आईपीएल 2026 पर खिलाड़ियों के चोटों की मार, लंबी होती जा रही है इंजरी लिस्ट; 6 फ्रेंचाइजी को लग चुका है झटका
आईपीएल के 19वें सीजन से पहले कई फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है। कुछ खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जबकि कई शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे।
आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों की चोटों से बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कई खिलाड़ी चोटों की वजह से कुछ या सभी मैचों से बाहर हो गए हैं। यह टी20 के लिए खास तौर पर बहुत बिजी साल रहा है, कुछ हफ्ते पहले ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, और कई फ्रेंचाइजी लीग हैं जिनके साथ नए साल की शुरुआत में डिमांड में रहने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यहां हम आपको उन फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जो सीजन शुरू होने से पहले चोट से जूझ रहे हैं। आईपीएल का 19वां सीजन अगले शनिवार को शुरू होने जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा
कोलकाता नाइट राइडर्स
आकाश दीप - प्रमुख तेज गेंदबाज आकाशदीप पीठ के निचले हिस्से में दर्द के कारण इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए। आकाशदीप कम से कम आठ सप्ताह तक नहीं खेल पाएंगे। आकाशदीप को कमर के निचले हिस्से में स्ट्रेस इंजरी हुई थी, जिससे वह समय पर ठीक नहीं हो पाए।
हर्षित राणा - तेज गेंदबाज हर्षित राणा टी20 विश्व कप से पहले अभ्यास मैच के दौरान लगी चोट के कारण शुक्रवार को पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के टी20 विश्व कप अभ्यास मैच के दौरान इस तेज गेंदबाज के दाहिने घुटने के लिगामेंट में खिंचाव आ गया था। इसके बाद फरवरी में उनकी सर्जरी हुई और उन्हें लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन के लिए जाना पड़ा।
मथीशा पथिराना - वह हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पिंडली में खिंचाव के कारण अप्रैल के बीच से ही उपलब्ध होंगे। पिंडली में खिंचाव के कारण टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हुए पथिराना इस समय श्रीलंका क्रिकेट की देखरेख में रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। टूर्नामेंट में पथिराना केवल तीन मैच ही खेल पाए थे और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मुक़ाबले के दौरान उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था।
सनराइजर्स हैदराबाद
पैट कमिंस - एसआरएच के रेगुलर कैप्टन अपनी पीठ में लम्बर स्ट्रेस की समस्या से उबर रहे हैं। उनके टूर्नामेंट के बीच में लौटने की उम्मीद है। हैदराबाद ने कमिंस के स्थान पर शुरुआती मैचों के लिए ईशान किशन को टीम का कप्तान बनाया है।
जैक एडवर्ड्स - ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर पैर की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। 25 वर्षीय एडवर्ड्स को नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 करोड़ रूपये में खरीदा था। इस सीजन में वह अपना आईपीएल डेब्यू कर सकते थे, जिसके लिए उन्हें अब इंतजार करना होगा। वह 2025 की नीलामी में साइन किए जाने वाले इकलौते अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी थे।
राजस्थान रॉयल्स
सैम करन - इंग्लैंड के ऑलराउंडर भी पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। शक है कि इंग्लैंड के साथ टी20 वर्ल्ड कप के सेमी-फ़ाइनल तक पहुँचने के बाद उन्हें ग्रोइन की दिक्कत हो गई है।
जोश हेजलवुड - ऑस्ट्रेलिया के यह तेज गेंदबाज़ पहले कुछ मैचों के लिए भी टीम के साथ नहीं होंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में वे ज़्यादातर समय एक्शन से बाहर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग और अकिलीज़ की दिक्कतों की वजह से वे पूरी एशेज सीरीज नहीं खेल पाए, जिससे वे अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स
नाथन एलिस - ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज़ को घरेलू वनडे कप फ़ाइनल में पुरानी हैमस्ट्रिंग की चोट बढ़ने के बाद बाहर कर दिया गया था।
दिल्ली कैपिटल्स
मिचेल स्टार्क - उनके सीज़न में किसी समय फ्रेंचाइजी से जुड़ने की संभावना है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनके व्यस्त इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर को देखते हुए उनके वर्कलोड पर नजर रख रहा है।
पंजाब किंग्स
लॉकी फर्ग्यूसन - वह टूर्नामेंट के शुरुआती हिस्सों में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह घर पर समय बिताना चाहते हैं, जिसे वह अपने परिवार और नए जन्मे बेटे के साथ बिताना चाहते हैं। वैसे वह फिट हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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