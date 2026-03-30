गजब है IPL! 2 मैचों में 4 टीमों ने बनाए 200+ रन; मगर प्लेयर ऑफ द मैच बने गेंदबाज

आईपीएल 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ। अभी तक 2 मैचों में चारों टीमों ने 200 से अधिक का स्कोर बनाया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ियों ने भी फैंस को निराश नहीं होने दिया।

IPL 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ। वीक एंड में हुए दोनों मैचों ने फैंस का खूब मनोरंजन किया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फैंस को अपने चहीते विराट कोहली और रोहित शर्मा की झलक देखने को मिली। बल्लेबाजों का इन दोनों ही मैचों में दबदबा रहा। पहले दो मैचों में चारों टीमों ने 200 से अधिक रन बनाए। इस दौरान कुछ ऐसे गजब के संयोग बने जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आईए बिना किसी देरी के इनके बारे में जानते हैं-

2 मैचों में 4 टीमों ने बनाए 200+ रन आईपीएल जैसी रंगारंग लीग में अब 200 का स्कोर बनाने आम बात हो गई है। 19वें सीजन का आगाज भी कुछ इसी अंदाज में हुआ। बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद और मुंबई वर्सेस कोलकाता मुकाबलों में सभी चारों टीमों ने 200 प्लस का स्कोर बनाया। पहले मैच में हैदराबाद ने आरसीबी के सामने 202 रनों का टारगेट रखा था, जिसे बेंगलुरु ने 15.4 ओवर में 6 विकेट रहते ही चेज कर लिया। वहीं दूसरे मैच में केकेआर ने मुंबई के सामने 221 रनों का टारगेट रखा था, जिसे एमआई ने 5 गेंदें और 6 विकेट रहते चेज किया।

दोनों मैचों में गेंदबाज बने प्लेयर ऑफ द मैच आईपीएल 2026 के पहले दो मैचों में भले ही बल्लेबाजों का जलवा रहा हो और हर टीम ने 200 से अधिक रन बनाए हो, मगर प्लेयर ऑफ द मैच गेंदबाज ही रहे। जी हां, RCB vs SRH मैच में जेकब डफी POTM बने। IPL में अपने डेब्यू मैच में न्यूजीलैंड के इस गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर के कोटे में मात्र 22 रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए थे। वहीं MI vs KKR मैच में शार्दुल ठाकुर छाए। जहां पूरे मैच में 8 ही विकेट गिरी, वहीं तीन विकेट अकेले शार्दुल ठाकुर ही चटका गए।

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टपकाई कैच मगर बैटिंग में छाए T20I क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके रोहित-कोहली अब टी20 फॉर्मेट सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगा ही नहीं कि इन्होंने पिछले साल आखिरी बार टी20 क्रिकेट खेला था। दोनों ही स्टार खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़ अपनी-अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। कोहली ने 69 रनों की नाबाद पारी खेली, वहीं रोहित ने 78 रन बनाए। हालांकि दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने-अपने पहले मैच में 1-1 कैच छोड़ा।

ईशान किशन और अजिंक्य रहाणे का कमाल सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 के अपने-अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है। मगर इन दोनों टीमों के कप्तानों का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। जहां बाकी बल्लेबाज फेल हो रहे थे, वहां ईशान किशन ने 80 तो अजिंक्य रहाणे ने 67 रनों की धमाकेदार पारी केली। दोनों कप्तान अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे थे।