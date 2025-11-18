Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2026 How many Indian and foreign players can CSK buy in the Auction Chennai Super Kings remaining purse and Slots
IPL 2026: ऑक्शन में कितने भारतीय और विदेशी खिलाड़ी खरीद पाएगी CSK? पर्स में इतने करोड़ रुपये

IPL 2026: ऑक्शन में कितने भारतीय और विदेशी खिलाड़ी खरीद पाएगी CSK? पर्स में इतने करोड़ रुपये

संक्षेप: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया और दो को ट्रेड किया। खिलाड़ियों का ऑक्शन अगले महीने होगा। आईपीएल में एक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं।

Tue, 18 Nov 2025 04:52 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। हाल ही में सभी 10 टीमों ने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी की। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने अपने स्क्वॉड से 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया जबकि दो का ट्रेड किया। पांच बार की चैंपियन सीएसके ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले राजस्थान रॉयल्स से विकेटकीपर संजू सैमसन को लिया है। सैमसन 18 करोड़ रुपये में सीएसके का हिस्सा बने हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

CSK के पर्स में इतने करोड़ रुपये

पिछले सीजन में हर आईपीएल टीम के पर्स में 120 करोड़ रुपये थे। 19वें सीजन के ऑक्शन से पहले प्लेयर्स को रिलीज करने के बाद सबसे मोटा पर्स कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का है। केकेआर नीलामी में 64.3 करोड़ रुपये लेकर उतरेगी। उसके बाद सबसे ज्यादा पैसे सीएसके के पास है। सीएसके के पर्स में 43.4 करोड़ रुपये बचे हैं। वहीं, सबसे कम पर्स पांच बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस (2.75 करोड़ रुपये) का है।

ये भी पढ़ें:संजू सैमसन, धोनी या ऋतुराज; CSK ने बताया IPL 2026 में कौन करेगा कप्तानी?

कितने खिलाड़ी खरीद पाएगी CSK?

आईपीएल में एक टीम के स्क्वॉड में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं। स्क्वॉड में ज्यादा से ज्यादा 8 विदेशी प्लेयर हो सकते हैं। सीएसके के स्क्वॉड में फिलहाल 16 खिलाड़ी हैं। चेन्नई ने 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया और एक को ट्रेड के जरिए शामिल किया। चेन्नई के स्क्वॉड में अब सिर्फ 9 स्लॉट खाली हैं। सीएसके नीलामी में पांच भारतीय और चार विदेशी खिलाड़ी ही खरीद सकती है। चेन्नई ने आईपीएल 2025 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक किया था। सीएसके चार मैच जीतकर अंक तालिका में दसवें पायदान पर रही थी।

ये भी पढ़ें:रीटेन और रिलीज, मौजूदा खिलाड़ी और खाली जगह; ऑक्शन से पहले RR का लेखा-जोखा

CSK का मौजूदा स्क्वॉड: एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ , संजू सैमसन (ट्रेड) आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, जेमी ओवरटन, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, शिवम दुबे।

CSK द्वारा रिलीज प्लेयर्स: डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, वंश बेदी, आंद्रे सिद्दार्थ, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी। रवींद्र जडेजा (ट्रेड), सैम करन (ट्रेड)।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Chennai Super Kings IPL 2026 IPL Auction
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |