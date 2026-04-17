गुजरात टाइटंस ने टॉम बैंटन के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, दक्षिण अफ्रीका के कॉनर को किया शामिल
गुजरात टाइटंस ने दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजन को आईपीएल 2026 के बाकी मैचों के लिए साइन कर लिया है। वह अंगुली की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए टॉम बैंटन की जगह लेंगे।
गुजरात टाइटंस ने इंग्लैंड के चोटिल खिलाड़ी टॉम बैंटन की जगह टीम में दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ कोनोर एस्टरहुइजन को शामिल किया। बैंटन अंगुली में चोट लगने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए हैं। चौबीस साल के कोनोर ने पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के लिए अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था।
कोनोर का पदार्पण शानदार रहा, जिसमें उन्हें दो बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया। उन्होंने अपनी टीम को 1-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सीरीज 3-2 से जीतने में मदद की। यह कोनोर का आईपीएल में पहला सत्र होगा। वह 75 लाख रुपये के 'बेस प्राइस' पर गुजरात टाइटन्स से जुड़े हैं और जोस बटलर के लिए 'बैकअप' विकेटकीपर के तौर पर टीम में रहेंगे।
24 साल के एस्टरहुइजन ने पिछले महीने न्यूजीलैंड में हुई पांच मैचों की टी-20 सीरीज में उन्होंने अपने हुनर का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। 145.98 के स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाकर वह सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। अपने पहले ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज' का खिताब जीता और दक्षिण अफ्रीका को 3-2 से सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई। इन पांच मैचों में उन्होंने कुल 13 छक्के भी जड़े। एस्टरहुइजन एसए20 लीग में एमआई केप टाउन और हाल ही में प्रिटोरिया कैपिटल्स की ओर से भी खेल चुके हैं। उल्लेखनीय है कि टाइटन्स ने अब तक दो मैच जीते हैं और दो हारे हैं।
गुजरात टाइटन्स की शुरुआत खराब रही और उसने पहले दो मैच गंवा दिए। लेकिन उसके बाद लगातार दो जीत के साथ लय हासिल कर ली है और अब उसकी निगाहें केकेआर के खिलाफ तीसरी जीत पर लगी हैं। केकेआर चार हार के साथ तालिका में सबसे नीचे है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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