गुजरात टाइटंस ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर को बनाया कोच, 21 मैचों का रहा इंटरनेशनल करियर
गुजरात टाइटंस (GT) ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर विजय दहिया को अपना असिस्टेंट कोच बनाया है। उनका इंटरनेशनल करियर 21 मैचों का रहा। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है।
गुजरात टाइटंस (जीटी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2026 से पहले पहले भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया को अपना नया सहायक कोच नियुक्त किया जिससे फ्रेंचाइजी का कोचिंग ढांचा और मजबूत होगा। दहिया ने 19 वनडे अंतरराष्ट्रीय और दो टेस्ट में देश का प्रतिनिधित्व किया और कोचिंग में आने से पहले दिल्ली के साथ उनका घरेलू क्रिकेट करियर भी काफी सफल रहा। दहिया के मार्गदर्शन में 2007-08 सत्र में दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी खिताब जीता और तब से उन्होंने कई अन्य घरेलू और आईपीएल टीम को भी कोचिंग दी। वर्ष 2022 में पदार्पण करने के बाद जीटी आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम में से एक के रूप में उभरी है जो अपने शुरुआती चार सत्र में से तीन में प्ले ऑफ में पहुंची और अपने पहले सत्र में खिताब जीता।
मैथ्यू हेडन को बैटिंग कोच बनाया
गुजरात ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया, जिससे आगामी आईपीएल सत्र से पहले टीम के कोचिंग समूह को मजबूती मिली है। दो बार के वनडे विश्व कप विजेता और अपने जमाने के सबसे प्रभावशाली सलामी बल्लेबाजों में से एक हेडन का अंतरराष्ट्रीय करियर शानदार रहा है। उन्हें टी20 में बल्लेबाजी का व्यापक अनुभव है और वह इसकी बारीकियों को समझते हैं। हेडन ने सभी प्रारूपों में 273 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 15,000 से अधिक रन बनाए और आईसीसी के कई टूर्नामेंट में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
IPL में 32 मैच खेल चुके मैथ्यू हेडन
गुजरात टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी ने कहा, ''मैथ्यू की नियुक्ति हमारे सफर के महत्वपूर्ण मोड़ पर की गई है। शीर्ष स्तर पर उनका अनुभव और उभरती प्रतिभाओं को मार्गदर्शन देने की उनकी क्षमता आगामी सत्र में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।'' हेडन ने कहा, ''अच्छी बल्लेबाजी दबाव बनाती है। शानदार बल्लेबाजी खेल पर अपना दबदबा बनाती है। गुजरात टाइटंस में हम यही मानक स्थापित करना चाहते हैं।'' हेडन ने बल्लेबाजी के प्रति अपने आक्रामक रवैये और तकनीकी रूप से मजबूत शैली से सीमित ओवरों की क्रिकेट में पावरप्ले में दबदबा बनाने की शुरुआत की थी। वह आईपीएल में भी 32 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने अपनी आक्रामक अंदाज की बल्लेबाजी से विशेष छाप छोड़ी थी। यह पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर मैथ्यू वेड के इस साल गुजरात टाइटंस के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है।
