कभी रहे थे IPL की शान, अगले सीजन में नहीं दिखेंगे मैक्सवेल-रसेल और अश्विन जैसे दिग्गज

संक्षेप: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी नीलामी से पहले कई दिग्गज खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला कर सबको चौंका दिया है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं।

16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली आईपीएल 2026 नीलामी में 10 फ्रेंचाइजी 77 स्लॉट भरने के लिए एक-दूसरे को पछाड़ती नज़र आएंगी, जिसमें 31 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। कुल 1355 क्रिकेट खिलाड़ियों - जिसमें 1,062 भारतीय और 293 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं - ने पहले ही आने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। नीलामी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की फाइनल शॉर्टलिस्ट 5 दिसंबर के बाद सभी टीमों की दिलचस्पी जानने के बाद तय की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हालांकि, कुछ बड़े नाम आने वाली आईपीएल नीलामी से गायब रहेंगे क्योंकि कई हाई-प्रोफाइल खिलाड़ियों, जिन्हें उनकी संबंधित टीमों ने रिलीज कर दिया था, ने आईपीएल 2026 नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का फैसला किया है। कुछ और जाने-पहचाने चेहरे भी लीग या क्रिकेट से पूरी तरह रिटायरमेंट के कारण भविष्य के आईपीएल सीज़न में वापस नहीं आएंगे। यहां उन टॉप क्रिकेटरों की पूरी लिस्ट दी गई है जो आईपीएल 2026 नीलामी का हिस्सा नहीं होंगे।

ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्टार ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2026 नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का फैसला किया है, जिससे फ्रेंचाइजी टी20 क्रिकेट लीग में उनके लगातार 13 सीजन का सिलसिला खत्म हो गया, जो 2012 में दिल्ली कैपिटल्स (उस समय दिल्ली डेयरडेविल्स) के साथ शुरू हुआ था।

मैक्सवेल ने अपने आईपीएल करियर का ज़्यादातर हिस्सा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के लिए खेला। हालांकि, उनका एकमात्र आईपीएल खिताब 2013 में मुंबई इंडियंस के साथ आया था। दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले मैक्सवेल ने आईपीएल में भी अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई, और पिछले कुछ सालों में कुछ यादगार पारियां खेलीं। हालांकि, उन्होंने इस टूर्नामेंट में लंबे समय तक खराब दौर भी झेला है।

141 आईपीएल मैचों में, मैक्सवेल ने 23.89 की औसत और 155.15 के स्ट्राइक रेट से 2819 रन बनाए हैं। उनकी शानदार राइट-आर्म ऑफ-ब्रेक बॉलिंग से उन्हें 41 विकेट भी मिले, जिससे एक असरदार ऑलराउंडर के तौर पर उनकी पहचान बनी। आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 सीजन में था जब उन्होंने 552 रन बनाए और पंजाब किंग्स (तब किंग्स XI पंजाब) को फाइनल तक पहुंचाया।

वह आईपीएल 2025 में भी पंजाब फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे, लेकिन उंगली टूटने की वजह से उनका सीजन समय से पहले खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पंजाब किंग्स की आईपीएल 2026 रिटेंशन लिस्ट से भी गायब थे।

आंद्रे रसेल वेस्टइंडीज के पावरहाउस आंद्रे रसेल ने 12 सीजन के बाद एक खिलाड़ी के तौर पर अपने इंडियन प्रीमियर लीग करियर को अलविदा कह दिया है, जिससे टी20 लीग के सबसे विस्फोटक करियर में से एक का अंत हो गया है। रसेल, जिन्होंने 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ आईपीएल में डेब्यू किया था, उन्हें सुपरस्टार का दर्जा 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) में शामिल होने के बाद ही मिला।

विंडीज के ऑलराउंडर केकेआर की आक्रामक, हाई-इम्पैक्ट क्रिकेट का चेहरा बन गए और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया। अपनी मर्जी से बाउंड्री पार करने, असरदार स्पेल फेंकने और मैदान पर एथलेटिक पल बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें हर डिपार्टमेंट में मैच विनर बनाया।

140 आईपीएल मैचों में, रसेल ने 174.18 के शानदार स्ट्राइक रेट से 2,651 रन बनाए और 123 विकेट लिए, जिससे उन्हें सबसे बेहतरीन टी20 ऑलराउंडरों में से एक के रूप में पहचान मिली। रसेल को दो बार आईपीएल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया - 2015 और 2019 में, जिससे वह यह अवॉर्ड कई बार जीतने वाले कुछ ही क्रिकेटरों में से एक बन गए।

उन्होंने 2014 में, फ्रेंचाइजी के साथ अपने डेब्यू सीजन में केकेआर को आईपीएल ट्रॉफी जीतने में भी मदद की, और 2024 में दूसरा खिताब जीता, जिससे वह दो बार के चैंपियन और केकेआर की आईपीएल पहचान का एक अहम हिस्सा बन गए। आने वाले सीज़न से पहले रिलीज़ होने के बाद, 37 साल के खिलाड़ी ने नाइट्स के प्रति अपनी वफादारी के कारण आईपीएल 2026 नीलामी में शामिल न होने का फैसला किया। इसके बजाय, वह एक नई भूमिका में केकेआर सेटअप में लौटेंगे - टीम के 'पावर कोच' के तौर पर।

फाफ डुप्लेसी एक और लंबे समय से जुड़े खिलाड़ी जो आईपीएल 2026 के ऑक्शन में शामिल नहीं होंगे, वह हैं साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस, जिन्होंने 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए साइन करने के बाद एक अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर लीग में एंट्री की थी। अपने आईपीएल करियर के दौरान, डु प्लेसिस ने 154 मैच खेले और कई फ्रेंचाइजी - जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स शामिल हैं - के लिए खेलते हुए 4,773 रन बनाए।

आईपीएल में डु प्लेसिस के बड़े पल सीएसके के साथ आए, जिसके लिए उन्होंने कई सीजन खेले। इस प्रोटिया खिलाड़ी ने 2018 में और फिर 2021 में सीएसके के साथ टाइटल जीता, जहां वह फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने। उन्होंने पिछले सीजन में डीसी में शामिल होने से पहले 2022 से 2024 तक RCB की कप्तानी भी की। हालांकि, अब 41 साल के हो चुके इस साउथ अफ्रीकी ओपनर ने भविष्य में आईपीएल में वापसी का दरवाज़ा खुला रखा है।

अपने प्राइम टाइम से थोड़ा आगे निकल चुके डु प्लेसिस का आईपीएल से हटने का फैसला शायद आने वाले ऑक्शन में बोली न मिलने की अनिश्चितता के कारण हो सकता है। इसके बजाय, डु प्लेसिस एक पूरे पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेलेंगे, जो आईपीएल के साथ ही उसी समय होगा।

मोईन अली इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली, 38, ने आईपीएल 2026 नीलामी में हिस्सा न लेने का फैसला किया है और अगले सीजन में डु प्लेसिस के साथ पीएसएल में खेलते नजर आएंगे। आईपीएल में अपने समय में, मोईन ने लगातार आठ सीजन में 73 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1,167 रन बनाए और 41 विकेट लिए, जबकि वे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों के लिए खेले।

मोईन की खासियत उनकी वर्सेटिलिटी थी - मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी का विकल्प, और जब हालात की मांग होती तो स्पिन गेंदबाजी का विकल्प। उनके दोहरे कौशल सेट ने फ्रेंचाइजी को अपनी टीम को प्रभावी ढंग से संतुलित करने में मदद की। मोईन अली के पास 2021 में सीएसके के साथ सफलता के बाद आईपीएल खिताब जीतने वाले पहले अंग्रेज होने का गौरव भी है। उन्होंने उसी टीम के साथ आईपीएल 2023 का खिताब भी जीता। यह ऑलराउंडर पिछले सीजन में केकेआर की टीम में था, लेकिन कोलकाता फ्रेंचाइजी ने 2026 की मिनी नीलामी से पहले उन्हें रिलीज कर दिया।

रविचंद्रन अश्विन इस साल की शुरुआत में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद, रविचंद्रन अश्विन आईपीएल 2026 नीलामी के खिलाड़ियों की लिस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। यह ऑफ-स्पिनर पहले सीजन से ही आईपीएल का हिस्सा रहे हैं, जब सीएसके ने उन्हें एक घरेलू खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया था, लेकिन उन्होंने 2009 में डेब्यू किया था। तब से, अश्विन 2017 के सीजन को छोड़कर हर आईपीएल सीजन का हिस्सा रहे हैं - यह वह सीजन था जो उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट टीम में होने के बावजूद स्पोर्ट्स हर्निया की चोट के कारण मिस कर दिया था।

अपने करियर के दौरान, अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स और हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स का भी प्रतिनिधित्व किया। उनकी दोनों आईपीएल जीत (2010 और 2011) सीएसके की पीली जर्सी में आईं। 221 मैचों में 187 विकेट के साथ, अश्विन आईपीएल में पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/34 है। उन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 833 रन भी बनाए हैं।

मोहित शर्मा भारतीय तेज गेंदबाज़ मोहित शर्मा भी दिसंबर में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद आईपीएल 2026 के ऑक्शन में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही उनके आईपीएल करियर का भी अंत हो गया, जो 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ शुरू हुआ था। मोहित ने एमएस धोनी की कप्तानी में डेब्यू किया और अपने पहले ही सीज़न में 20 विकेट लेकर सबका ध्यान खींचा। अगले सीजन में उन्होंने तीन और विकेट लिए और उस सीजन में आईपीएल पर्पल कैप जीती। इन परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें इंडिया टीम में भी जगह मिली।