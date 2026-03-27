RCB, MI से लेकर CSK, KKR तक, यहां देखें सभी 10 टीमों के आईपीएल 2026 फुल शेड्यूल

Mar 27, 2026 06:17 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IPL 2026 Full Schedule All 10 Teams: बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के दूसरे चरण के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे हम आपके लिए RCB, MI से लेकर CSK, KKR तक सभी 10 टीमों के फुल शेड्यूल लेकर आए हैं।

IPL 2026 Full Schedule All 10 Teams: आईपीएल 2026 के आगाज होने से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 19वें सीजन के दूसरे चरण के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते शेड्यूल का ऐलान दो चरणों में किया है। अब जब पूरे लीग फेज का शेड्यूल सामने आ चुका है तो हम आपके लिए RCB, MI से लेकर CSK, KKR तक सभी 10 टीमों के अलग-अलग शेड्यूल लेकर आए हैं, ताकि आपको अपनी पसंदीदा टीम के मैचों की जानकारी आसानी से मिल सके। बता दें, लीग स्टेज में कुल 70 मैच खेले जाने हैं। प्लेऑफ के शेड्यूल का ऐलान बीसीसीआई बाद में करेगा। आईए एक नजर सभी 10 टीमों के आईपीएल शेड्यूल पर डालते हैं-

RCB आईपीएल 2026 शेड्यूल

28 मार्च - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

5 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

10 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - गुवाहाटी - शाम 7:30 बजे IST

12 अप्रैल - मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

15 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

18 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स - बेंगलुरु - दोपहर 3:30 बजे IST

24 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

27 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

30 अप्रैल - गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

7 मई - लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

10 मई - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस - रायपुर - शाम 7:30 बजे IST

13 मई - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - रायपुर - शाम 7:30 बजे IST

17 मई - पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - धर्मशाला - दोपहर 3:30 बजे IST

22 मई - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

कोलकाता नाइट राइडर्स - IPL 2026 का पूरा शेड्यूल

29 मार्च - मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

2 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

6 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

9 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

14 अप्रैल - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

17 अप्रैल - गुजरात टाइटन्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

19 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स - कोलकाता - दोपहर 3:30 बजे IST

26 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

3 मई - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - हैदराबाद - दोपहर 3:30 बजे IST

8 मई - दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

13 मई - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - रायपुर - शाम 7:30 बजे IST

16 मई - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

20 मई - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

24 मई - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

CSK IPL 2026 का शेड्यूल

30 मार्च - राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - गुवाहाटी - शाम 7:30 बजे IST

3 अप्रैल - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

5 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

11 अप्रैल - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

14 अप्रैल - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

18 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

23 अप्रैल - मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

26 अप्रैल - गुजरात टाइटन्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - अहमदाबाद - दोपहर 3:30 बजे IST

2 मई - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

5 मई - दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

10 मई - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - चेन्नई - दोपहर 3:30 बजे IST

15 मई - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

18 मई - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

21 मई - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

मुंबई इंडियंस IPL 2026 का शेड्यूल

29 मार्च - मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

4 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस - दिल्ली - दोपहर 3:30 बजे IST

7 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस - गुवाहाटी - शाम 7:30 बजे IST

12 अप्रैल - मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

16 अप्रैल - मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

20 अप्रैल - गुजरात टाइटन्स बनाम मुंबई इंडियंस - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

23 अप्रैल - मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

29 अप्रैल - मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

2 मई - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

4 मई - मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

10 मई - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस - रायपुर - शाम 7:30 बजे IST

14 मई - पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस - धर्मशाला - शाम 7:30 बजे IST

20 मई - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

24 मई - मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स - मुंबई - दोपहर 3:30 बजे IST

GT IPL 2026 का पूरा शेड्यूल

31 मार्च - पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स - नया चंडीगढ़ - शाम 7:30 बजे IST

4 अप्रैल - गुजरात टाइटन्स बनाम राजस्थान रॉयल्स - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

8 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

12 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटन्स - लखनऊ - दोपहर 3:30 बजे IST

17 अप्रैल - गुजरात टाइटन्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

20 अप्रैल - गुजरात टाइटन्स बनाम मुंबई इंडियंस - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

24 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटन्स - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

26 अप्रैल - गुजरात टाइटन्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - अहमदाबाद - दोपहर 3:30 बजे IST

30 अप्रैल - गुजरात टाइटन्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

3 मई - गुजरात टाइटन्स बनाम पंजाब किंग्स - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

9 मई - राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटन्स - जयपुर - शाम 7:30 बजे IST

12 मई - गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

16 मई - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

21 मई - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

दिल्ली कैपिटल्स का IPL 2026 का पूरा शेड्यूल:

1 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

4 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

8 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

11 अप्रैल - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

18 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स - बेंगलुरु - दोपहर 3:30 बजे IST

21 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

25 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स - दिल्ली - दोपहर 3:30 बजे IST

27 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

1 मई - राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - जयपुर - शाम 7:30 बजे IST

5 मई - दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

8 मई - दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

11 मई - पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - धर्मशाला - शाम 7:30 बजे IST

17 मई - दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

24 मई - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

राजस्थान रॉयल्स का IPL 2026 का पूरा शेड्यूल:

30 मार्च - राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - गुवाहाटी - शाम 7:30 बजे IST

4 अप्रैल - गुजरात टाइटन्स बनाम राजस्थान रॉयल्स - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

7 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस - गुवाहाटी - शाम 7:30 बजे IST

10 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - गुवाहाटी - शाम 7:30 बजे IST

13 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

19 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स - कोलकाता - दोपहर 3:30 बजे IST

22 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

25 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - जयपुर - शाम 7:30 बजे IST

28 अप्रैल - पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स - नया चंडीगढ़ - शाम 7:30 बजे IST

1 मई - राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - जयपुर - शाम 7:30 बजे IST

9 मई - राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटन्स - जयपुर - शाम 7:30 बजे IST

17 मई - दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

19 मई - राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - जयपुर - शाम 7:30 बजे IST

24 मई - मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स - मुंबई - दोपहर 3:30 बजे IST

लखनऊ सुपर जायंट्स का IPL 2026 का पूरा शेड्यूल:

1 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

5 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - हैदराबाद - दोपहर 3:30 बजे IST

9 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

12 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटन्स - लखनऊ - दोपहर 3:30 बजे IST

15 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

19 अप्रैल - पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - न्यू चंडीगढ़ - शाम 7:30 बजे IST

22 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

26 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

4 मई - मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

7 मई - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

10 मई - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - चेन्नई - दोपहर 3:30 बजे IST

15 मई - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

19 मई - राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - जयपुर - शाम 7:30 बजे IST

23 मई - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

पंजाब किंग्स का IPL 2026 का पूरा शेड्यूल

31 मार्च - पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स - नया चंडीगढ़ - शाम 7:30 बजे IST

3 अप्रैल - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

6 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

11 अप्रैल - पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - नया चंडीगढ़ - दोपहर 3:30 बजे IST

16 अप्रैल - मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

19 अप्रैल - पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - नया चंडीगढ़ - शाम 7:30 बजे IST

25 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स - दिल्ली - दोपहर 3:30 बजे IST

28 अप्रैल - पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स - नया चंडीगढ़ - शाम 7:30 बजे IST

3 मई - गुजरात टाइटन्स बनाम पंजाब किंग्स - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

6 मई - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

11 मई - पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - धर्मशाला - शाम 7:30 बजे IST

14 मई - पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस - धर्मशाला - शाम 7:30 बजे IST

17 मई - पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - धर्मशाला - दोपहर 3:30 बजे IST

23 मई - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

SRH IPL 2026 का शेड्यूल

28 मार्च - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

2 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - कोलकाता - शाम 7:30 बजे IST

5 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - हैदराबाद - दोपहर 3:30 बजे IST

11 अप्रैल - पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - मुल्लांपुर - दोपहर 3:30 बजे IST

13 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

18 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

21 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

25 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - जयपुर - शाम 7:30 बजे IST

29 अप्रैल - मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

2 मई - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

6 मई - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

12 मई - गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

18 मई - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - चेन्नई - शाम 7:30 बजे IST

22 मई - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।