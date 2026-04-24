मुंबई की हार नहीं देख सके टीम के मालिक आकाश अंबानी, पूरा मैच देखे बिना छोड़ा स्टेडियम

मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी चेन्नई के खिलाफ टीम को संघर्ष करते हुए नहीं देख सके और मुंबई की पारी के दौरान स्टेडियम छोड़कर घर चले गए। चेन्नई ने मुंबई को 103 रनों से मात दी।

मुंबई इंडियंस को गुरुवार को आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई ने संजू के शतक की बदौलत मुंबई के सामने 208 रनों का लक्ष्य रखा था लेकिन मुंबई की टीम 19 ओवर में सभी विकेट खोकर 104 रन ही बना सकी। गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने भी काफी निराश किया। मुंबई की रनों के लिहाज से ये आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी हार भी है। पांच बार की चैंपियन जारी सीजन में खराब फॉर्म से गुजर रही है और सात मैच खेलते हुए पांच मुकाबले गंवा दिए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई के खिलाफ मुकाबले के दौरान मुंबई की हालत खराब देख फ्रेंचाइजी के मालिक आकाश अंबानी भी नहीं रुके और मैच छोड़कर चले गए। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

आकाश अंबानी ने नहीं देखा पूरा मैच मुंबई इंडियंस की टीम टूर्नामेंट में 5वीं हार के साथ प्लेऑफ की रेस से दूर होती जा रही है। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में मुंबई ने सात मुकाबले खेले हैं और सिर्फ दो मुकाबले जीत सकी है। पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस की टीम आठवें स्थान पर मौजूद है। मुंबई को अगर प्लेऑफ की रेस में खुद को बरकरार रखना है तो यहां से उन्हें अपने बाकी के मैच जीतने होंगे। मुंबई इंडियंस की पारी के दौरान टीम के मालिक आकाश अंबानी के स्टेडियम से बाहर जाने की तस्वीरें सामने आईं हैं। आमतौर पर टीम के मालिक मैच के आखिर तक मैदान पर मौजूद रहते हैं और टीम को सपोर्ट करते हैं लेकिन गुरुवार को ऐसा नहीं देखने को मिला और जाते समय उन्होंने दर्शकों या स्टेडियम में मौजूद किसी व्यक्ति को बाहर जाने का इशारा भी किया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के टी20 विश्व कप में खेलने के कारण लेकर थकान की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि टीम लय और आत्मविश्वास हासिल करने पर ध्यान दे रही है। मुंबई इंडियंस की टीम में सूर्यकुमार और हार्दिक के अलावा जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा पिछले महीने आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, जबकि मिचेल सैंटेनर ने इस विश्व कप में न्यूजीलैंड की अगुवाई की थी और अनुभवी क्विंटन डिकॉक दक्षिण अफ्रीका टीम के अहम सदस्य थे।