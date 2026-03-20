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कैमरून ग्रीन को लेकर भड़का पूर्व भारतीय बल्लेबाज, कहा- KKR ने क्यों खर्च किए इतने करोड़

Mar 20, 2026 01:45 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में भारी-भरकम कीमत पर खरीदा था। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को लेने पर सवाल खड़ किए हैं।

कैमरून ग्रीन को लेकर भड़का पूर्व भारतीय बल्लेबाज, कहा- KKR ने क्यों खर्च किए इतने करोड़

आईपीएल 2026 का 28 मार्च से आगाज होने जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) 29 मार्च को मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने केकेआर द्वारा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर मोटी रकम खर्च करने पर सवाल उठाए हैं। केकेआर ने 19वें सीजन के ऑक्शन में ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाकर खरीदा था। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी प्लेयर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेल चुके बद्रीनाथ ने भड़कते हुए कहा कि 26 वर्षीय ग्रीन को सिर्फ हाइप की वजह से इतनी रकम मिली।

बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "आपने उसे 25 करोड़ में साइन किया है और वह बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म है। उसे टी20 वर्ल्ड कप में बहुत जूझना पड़ा। कैमरन ग्रीन सिर्फ हाइप की वजह से इतनी ज्यादा कीमत में बिका। वह इतना कीमती नहीं है। क्या उसने अकेले दम पर आईपीएल में कुछ किया है? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को हमेशा हाइप मिलती है और उसे इसका फायदा मिला। मुझे लगता है कि यह केकेआर का एक खराब फैसला था।" ग्रीन ने 2023 में मुंबई इंडियंस की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह अगले सीजन आरसीबी के लिए खेले। उन्होंने 29 आईपीएल मैचों में 41.58 के औसत और 153.69 के स्ट्राइक रेट से 707 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 16 विकेट चटकाए। वहीं, ग्रीन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चार मैचों की तीन पारियों में 25 रन बटोरे। उन्हें एक विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया शुरुआती चरण से ही बाहर हो गया था।

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उन्होंने 19वां सीजन शुरू होने से पहले केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे की भी आलोचना की। उन्होंने रहाणे को केकेआर की एक कमजोर कड़ी करार दिया। बद्रीनाथ के अनुसार, आईपीएल 2026 से पहले केकेआर ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे, वे फेल हो गए क्योंकि भारतीय पेसर हर्षित राणा अनफिनट होने के कारण बाहर हो गए हैं। वहीं, बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर को बीसीसीआई के निर्देश के बाद स्कॉड से रिलीज करना पड़ा। हालांकि, केकेआर को श्रीलंकाई गेंदबाज मथीशा पथिराना की ओर से राहत मिली है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि कर दी है कि वह पूरी तरह फिट हो गए हैं।

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बद्रीनाथ ने कहा, ''अजिंक्य रहाणे निश्चित रूप से एक कमजोरी हैं। उनकी कप्तानी खुद एक कमजोर कड़ी है। उनके सारे बड़े इन्वेस्टमेंट गलत निकल गए हैं। उन्होंने हर्षित राणा पर भरोसा किया और उनमें इन्वेस्ट किया लेकिन वह बाहर हो गए। पथिराना के रूप में एक बहुत बड़ी डील की थी और उनके खेलने पर असमंजस है। मुस्तफिजुर एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट थे और वह बाहर हो गए। उन्होंने कई महंगे फैसले लिए।'' केकेआर ने पथिराना को 18 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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