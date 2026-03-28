IPL 2026 के पहले 10 मैचों के शेड्यूल को कर लीजिए नोट, ये 2 मैच खेले जाएंगे दोपहर को
IPL 2026 के पहले 10 मैचों के शेड्यूल के बारे में जान लीजिए। कौन सी टीम किस दिन किसके खिलाफ मुकाबला खेलने वाली है। आईपीएल के मैचों की शुरुआत आज यानी शनिवार 28 फरवरी से होने वाली है।
IPL 2026 first 10 Matches Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत आज यानी शनिवार 28 मार्च से होने वाली है। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के बीच है। वैसे तो आईपीएल 2026 के पूरे लीग फेज के शेड्यूल का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया है, लेकिन आप अभी पहले 10 मैचों के शेड्यूल के बारे में जान लीजिए, क्योंकि पूरे शेड्यूल को याद करना या नोट करना मुश्किल है। आप जान लीजिए कि कौन सी टीम किस दिन किसके खिलाफ मुकाबला खेलने वाली है।
आईपीएल 2026 की शुरुआती 10 मैचों में सिर्फ दो ही मुकाबले दिन में खेले जाने हैं, जबकि बाकी के मैच शाम को आयोजित होंगे। 2 मैचों की शुरुआत दोपहर को साढ़े 3 बजे से होगी, जबकि बाकी के मैच शाम को साढ़े 7 बजे शुरू होंगे। पहले 10 मैच 10 अलग-अलग शहरों में खेले जाने हैं। इसके बाद फिर रोटेशन शुरू हो जाएगा।
दोपहर को होने वाले मैचों में अगले शनिवार 4 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मैच शामिल हैं। ये मुकाबला रविवार 5 अप्रैल को खेला जाएगा। पहले 7 दिन में कोई भी डबल हेडर मैच नहीं रखा गया है। पहले सात दिन सिर्फ एक-एक मैच ही आईपीएल के इस सीजन में आयोजित होगा।
|मैच नंबर
|दिन और तारीख
|मैच
|टाइम
|वेन्यू
|1.
|शनिवार 28 मार्च 2026
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद
|7:30 PM
|बेंगलुरु
|2.
|रविवार 29 मार्च 2026
|मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|7:30 PM
|मुंबई
|3.
|सोमवार 30 मार्च 2026
|राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|7:30 PM
|गुवाहटी
|4.
|मंगलवार 31 मार्च 2026
|पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटन्स
|7:30 PM
|न्यू चंडीगढ़
|5.
|बुधवार 1 अप्रैल 2026
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|7:30 PM
|लखनऊ
|6.
|गुरुवार 2 अप्रैल 2026
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|7:30 PM
|कोलकाता
|7.
|शुक्रवार 3 अप्रैल 2026
|चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स
|7:30 PM
|चेन्नई
|8.
|शनिवार 4 अप्रैल 2026
|दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस
|3:30 PM
|दिल्ली
|9.
|शनिवार 4 अप्रैल 2026
|गुजरात टाइटन्स vs राजस्थान रॉयल्स
|7:30 PM
|अहमदाबाद
|10.
|रविवार 5 अप्रैल 2026
|सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|3:30 PM
|हैदराबाद
IPL की विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जो पहली बार 2025 में आकर खिताब जीती है। मौजूदा 10 टीमों में तीन ऐसी टीमें हैं, जिनके पास एक भी खिताब नहीं है। उनमें पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल है। पंजाब और दिल्ली तो पहले ही सीजन से इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, लेकिन एक भी खिताब नहीं जीता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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