IPL 2026 Final की मेजबानी से हाथ धो सकता है बेंगलुरु, जानिए क्या है पूरा मामला?
IPL 2026 Final की मेजबानी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से छिन सकती है। बीसीसीआई के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। इसके पीछे का कारण भी सामने आ गया है कि क्यों RCB को मेजबानी नहीं मिल सकती?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स और फाइनल मैच के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। ये भी जानकारी सामने नहीं आई है कि दो क्वालीफायर, एक एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा? आईपीएल के नियमों के मुताबिक, डिफेंडिंग चैंपियन को आईपीएल के फाइनल की मेजबानी मिल सकती है। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी आईपीएल की चैंपियन है और उसके पास मेजबानी के अधिकार हैं। आरसीबी का होम ग्राउंड बेंगलुरु का एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम है, लेकिन इस स्टेडियम से आईपीएल 2026 फाइनल की मेजबानी छिन सकती है। इसके पीछे का कारण भी सामने आ गयी है।
बीसीसीआई जल्द आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स और फाइनल के वेन्यू और शेड्यूल की घोषणा करने वाली है, लेकिन फाइनल की लोकेशन को लेकर अनिश्चितता है। BCCI सूत्रों ने बताया है कि प्लेऑफ मैच पंजाब और कर्नाटक के बीच बंटे होने की संभावना है और बेंगलुरु को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वह बहुत चर्चित फाइनल की मेजबानी नहीं कर पाएगा। IPL फाइनल आमतौर पर डिफेंडिंग चैंपियन टीम ही मैच होस्ट करती है, लेकिन BCCI के एक सोर्स के मुताबिक, बेंगलुरु में पॉलिटिकल मुद्दे, खासकर MLA टिकट से जुड़े, अभी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं।
बीसीसीआई से जुड़े सूत्र ने ANI को बताया, "IPL 2026 के प्लेऑफ्स और फाइनल की जगह जल्द ही अनाउंस की जाएगी। मैच पंजाब और कर्नाटक में बंटे होने की संभावना है, पिछली बार का विनर फाइनल होस्ट करता है, लेकिन MLA टिकट का मुद्दा बेंगलुरु में दिक्कतें पैदा कर रहा है और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो BCCI फाइनल को दूसरे शहर में शिफ्ट कर देगा।"
बता दें कि आईपीएल 2026 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था। उस मैच पहले, कांग्रेस MLA विजयानंद कशप्पनवर ने सुझाव दिया था कि हर MLA को कम से कम पांच IPL टिकट मिलने चाहिए और उन्होंने दावा किया था कि चुने हुए प्रतिनिधि 'VIP' हैं, जिन्हें लाइन में लगकर टिकट के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बाद कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा IPL में RCB मैचों के लिए तीन टिकट MLA और MP को दिए जाएंगे।
एमएलए देख सकते हैं मैच
डीके शिवकुमार के बयान के बाद, कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर ने कर्नाटक के MLA पर IPL मैच के टिकट के गलत इस्तेमाल के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं और उन्हें खरीदने वाले ही इसमें शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले IPL मैचों में सिर्फ MLA ही जा सकते हैं या उनके परिवार के सदस्य ही जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह साफ़ तौर पर "नॉन-ट्रांसफरेबल" लिखा है, इसलिए दूसरे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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