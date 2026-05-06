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IPL 2026 Final की मेजबानी से हाथ धो सकता है बेंगलुरु, जानिए क्या है पूरा मामला?

May 06, 2026 08:12 am ISTVikash Gaur ANI, नई दिल्ली
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IPL 2026 Final की मेजबानी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से छिन सकती है। बीसीसीआई के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। इसके पीछे का कारण भी सामने आ गया है कि क्यों RCB को मेजबानी नहीं मिल सकती?

IPL 2026 Final की मेजबानी से हाथ धो सकता है बेंगलुरु, जानिए क्या है पूरा मामला?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स और फाइनल मैच के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। ये भी जानकारी सामने नहीं आई है कि दो क्वालीफायर, एक एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा? आईपीएल के नियमों के मुताबिक, डिफेंडिंग चैंपियन को आईपीएल के फाइनल की मेजबानी मिल सकती है। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी आईपीएल की चैंपियन है और उसके पास मेजबानी के अधिकार हैं। आरसीबी का होम ग्राउंड बेंगलुरु का एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम है, लेकिन इस स्टेडियम से आईपीएल 2026 फाइनल की मेजबानी छिन सकती है। इसके पीछे का कारण भी सामने आ गयी है।

बीसीसीआई जल्द आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स और फाइनल के वेन्यू और शेड्यूल की घोषणा करने वाली है, लेकिन फाइनल की लोकेशन को लेकर अनिश्चितता है। BCCI सूत्रों ने बताया है कि प्लेऑफ मैच पंजाब और कर्नाटक के बीच बंटे होने की संभावना है और बेंगलुरु को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वह बहुत चर्चित फाइनल की मेजबानी नहीं कर पाएगा। IPL फाइनल आमतौर पर डिफेंडिंग चैंपियन टीम ही मैच होस्ट करती है, लेकिन BCCI के एक सोर्स के मुताबिक, बेंगलुरु में पॉलिटिकल मुद्दे, खासकर MLA टिकट से जुड़े, अभी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं।

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बीसीसीआई से जुड़े सूत्र ने ANI को बताया, "IPL 2026 के प्लेऑफ्स और फाइनल की जगह जल्द ही अनाउंस की जाएगी। मैच पंजाब और कर्नाटक में बंटे होने की संभावना है, पिछली बार का विनर फाइनल होस्ट करता है, लेकिन MLA टिकट का मुद्दा बेंगलुरु में दिक्कतें पैदा कर रहा है और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो BCCI फाइनल को दूसरे शहर में शिफ्ट कर देगा।"

बता दें कि आईपीएल 2026 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था। उस मैच पहले, कांग्रेस MLA विजयानंद कशप्पनवर ने सुझाव दिया था कि हर MLA को कम से कम पांच IPL टिकट मिलने चाहिए और उन्होंने दावा किया था कि चुने हुए प्रतिनिधि 'VIP' हैं, जिन्हें लाइन में लगकर टिकट के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बाद कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा IPL में RCB मैचों के लिए तीन टिकट MLA और MP को दिए जाएंगे।

एमएलए देख सकते हैं मैच

डीके शिवकुमार के बयान के बाद, कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर ने कर्नाटक के MLA पर IPL मैच के टिकट के गलत इस्तेमाल के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं और उन्हें खरीदने वाले ही इसमें शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले IPL मैचों में सिर्फ MLA ही जा सकते हैं या उनके परिवार के सदस्य ही जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह साफ़ तौर पर "नॉन-ट्रांसफरेबल" लिखा है, इसलिए दूसरे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
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