रहाणे के सामने लगे रिंकू को KKR कैप्टन बनाने के नारे, बोले- मैंने अपने पूरे सफर में यह चीज सीखी
आईपीएल 2026 से पहले रिंकू सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का उपकप्तान बनाय गया है। अजिंक्य रहाणे केकेआर के कप्तान हैं। इवेंट में रहाणे के सामने रिंकू को केकेआर कैप्टन बनाने के नारे लगे।
तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने मंगलवार को आईपीएल 2026 के लिए विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया। यह फैसला फ्रेंचाइजी की दीर्घकालिक नेतृत्व रणनीति की ओर संकेत करता है। रिंकू सिंह कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ टीम की जिम्मेदारियां निभाएंगे, जिन्हें आईपीएल 2025 के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद कप्तान बनाए रखा गया है। केकेआर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वेंकी मैसूर ने टीम के 'नाइट्स अनप्लग्ड 3.0' कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा करते हुए कहा, "रिंकू कप्तान के साथ करीबी तालमेल में काम करेंगे।"
'रिंकू को जिम्मेदारी देने का बिल्कुल सही समय'
केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि टीम में रिंकू के विकास ने उन्हें नेतृत्व की भूमिका के लिए स्वाभाविक विकल्प बना दिया है। नायर ने कहा, "मैंने उन्हें पिछले कुछ वर्षों में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित होते देखा है। टीम हमेशा उनसे उम्मीद रखती है, इसलिए हम उन्हें थोड़ी और जिम्मेदारी देना चाहते थे। मुझे लगता है कि टी20 विश्व कप जीतने के बाद यह बिल्कुल सही समय है।" रिंकू सिंह का आईपीएल सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। 2018 में 80 लाख रुपये में खरीदे जाने से लेकर आईपीएल 2025 से पहले 13 करोड़ रुपये में रिटेन किए जाने तक उनका कद लगातार बढ़ा है। अंतिम ओवर में लगातार पांच छक्के जड़ने की उनकी ऐतिहासिक पारी ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और भारतीय टीम में जगह भी दिलाई।
रहाणे के सामने लगे रिंकू को कप्तान बनाने के नारे
कार्यक्रम के दौरान रहाणे और रिंकू को एक साथ मंच पर बुलाया गया, जहां रिंकू को दर्शकों से सबसे जोरदार समर्थन मिला। कई .प्रशंसक "रिंकू को कप्तान बनाओ" के नारे लगाते नजर आए, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। टीम में चोटिल खिलाड़ियों हर्षित राणा, मथीशा पथिराना और आकाश दीप को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ कार्यक्रम में मौजूद थे। आकाश दीप इस सत्र से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरव दूबे को टीम में शामिल किया गया है। केकेआर की टीम 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले अपने पहले मुकाबले के लिए बुधवार को मुंबई रवाना होगी। 37 वर्षीय रहाणे पिछले सत्र में 390 रन के साथ टीम के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। इसके बावजूद केकेआर केवल पांच जीत के साथ आठवें स्थान पर रही, जो 2009 के बाद उसका सबसे खराब प्रदर्शन था।
अजिंक्य रहाणे ने अपने पूरे सफर में यह चीज सीखी
रहाणे आधुनिक टी20 के अनुरूप बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाज नहीं माने जाते, लेकिन रिंकू को उपकप्तान बनाए जाने से यह संकेत मिलता है कि टीम भविष्य के नेतृत्व की स्पष्ट योजना पर काम कर रही है। पिछले सत्र के खराब प्रदर्शन के दबाव पर रहाणे ने संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "खिलाड़ी और कप्तान के रूप में हर साल अलग-अलग चुनौतियां आती हैं। मैंने अपने पूरे सफर में यही सीखा है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, हर बार सकारात्मक रहना चाहिए।" उन्होंने कहा, "मेरे पूरे करियर में मेरी सोच हमेशा से यही रही है कि अगर मुझे कोई चुनौती या कोई विशेष कठिनाई दिखाई देती है, तो मैं उसे सकारात्मक रूप से देखता हूं और एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं।"
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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