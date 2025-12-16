Cricket Logo
ipl 2026 Even 5 PERCENT of ms Dhoni Wisdom is Enough csk Uncapped Prashant Veer Eager to Learn from the Legend
अगर धोनी से 5 प्रतिशत भी सीख सका...CSK में 14.2 करोड़ में पहुंचे प्रशांत वीर ने बताई अपनी विश

संक्षेप:

आईपीएल 2026 की नीलामी में 14.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर ने चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने और एमएस धोनी के साथ काम करने को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं।

Dec 16, 2025 11:17 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
आईपीएल 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स के नए खिलाड़ी प्रशांत वीर ने एमएस धोनी के साथ खेलने को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के ऑलराउंडर प्रशांत वीर और राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज कार्तिक शर्मा मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मिनी-ऑक्शन के दौरान लीग के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गये, जबकि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन लीग के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने।

एतिहाद एरिना में आईपीएल मिनी-ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर वीर को 14.2 करोड़ रुपए में अपने नाम किया। कुछ देर बाद कार्तिक के लिये भी सीएसके और हैदराबाद के बीच खींचतान हुई, लेकिन आखिरकार चेन्नई की फ्रेंचाइज़ी ने इस विस्फोटक बल्लेबाज को 14.2 करोड़ में खरीद लिया। ये दोनों ही खिलाड़ी लीग के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गये। इससे पहले यह रिकॉर्ड आवेश खान के पास था जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2022 में 10 करोड़ में खरीदा था।

प्रशांत वीर ने 'मैच सेंटर लाइव ऑक्शन 2026' शो में कहा कि वे चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़कर बेहद खुश हैं क्योंकि वहां एमएस धोनी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि धोनी जिस तरह से निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, उनकी मानसिक मजबूती बातचीत का तरीका और खेल के दौरान उनका फोकस ये सभी चीजें सीखने लायक हैं। उन्होंने अंत में कहा, “अगर मैं धोनी भाई से केवल 4 से 5 प्रतिशत भी सीख पाता हूं, तो वह मेरे करियर के लिए बहुत मददगार साबित होगा।”

इस बीच, केकेआर ने 25.20 करोड़ की बोली लगाकर ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया। अब तक मिचेल स्टार्क लीग के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी थे। उन्हें भी केकेआर ने 2024 में 24.75 करोड़ में खरीदा था। उल्लेखनीय है कि भारी-भरकम बोली के बावजूद ग्रीन को यह सीज़न खेलने के सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। इसकी वजह है कि आईपीएल प्रबंधन ने 2025 मेगा-ऑक्शन से पहले 'अधिकतम फ़ीस सीमा' लागू की थी, जिसके तहत अगर कोई फ्रेंचाइज़ी 18 करोड़ से ज्यादा में किसी विदेशी खिलाड़ी को खरीदती है, तो बकाया रकम बीसीसीआई के खिलाड़ी कल्याण कार्यक्रम की ओर जायेगी।

