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IPL 2026 Emerging Player Award के लिए वैभव सूर्यवंशी समेत ये खिलाड़ी हुए नॉमिनेट, देखें पूरी लिस्ट

May 01, 2026 12:23 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड के नॉमिनेशन्स की लिस्ट सामने आ गई है। बीसीसीआई ने सभी 10 टीमों में से कुल ऐसे 25 खिलाड़ियों का चुनाव किया है, जो इस अवॉर्ड को हासिल कर सकते हैं। 

IPL 2026 Emerging Player Award के लिए वैभव सूर्यवंशी समेत ये खिलाड़ी हुए नॉमिनेट, देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 Emrging Player Award: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड के नॉमिनेशन्स की लिस्ट सामने आ गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने सभी 10 टीमों में से ऐसे 25 खिलाड़ियों का चुनाव किया है, जो इस अवॉर्ड को हासिल करने के दावेदार हैं। वैभव सूर्यवंशी से लेकर आयुष म्हात्रे, समीर रिजवी से लेकर मुकुल चौधरी और प्रियांश आर्या से लेकर सलिल अरोड़ा जैसे नाम शामिल है। कौन-कौन इस लिस्ट में शामिल है और इस अवॉर्ड को पाने का क्राइटेरिया क्या है? उसके बारे में जान लीजिए।

IPL 2026 इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड के लिए क्राइटेरिया?

आईपीएल के 19वें सीजन के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवॉर्ड के लिए क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि यग अवॉर्ड बीसीसीआई द्वारा उस खिलाड़ी को दिया जाएगा जिसने सीजन में दमदार प्रदर्शन किया है और उसमें भविष्य में इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टार बनने का दमखम है। इस अवॉर्ड के लिए खिलाड़ी का अनकैप्ड (जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली) होना जरूरी है। एक अप्रैल 2000 के बाद उसका जन्म हुआ हो। 25 या इससे कम आईपीएल मैच सीजन से पहले खेले या एक भी मैच नहीं खेला हो। पहले किसी सीजन में इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड नहीं जीता हो। इसमें पब्लिक वोट के अलावा टीवी कमेंटेटर्स की च्वॉइस भी सिलेक्शन के लिए पूछी जाती है।

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कौन-कौन है इस बार के इमर्जिंग प्लेयर्स के नॉमिनेशन्स में?

बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के इमर्जिंग प्लेयर्स के नॉमिनेशन्स में 25 खिलाड़ियों को शामिल किया है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। एसआरएच के 5 और दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटन्स के अलावा मुंबई इंडियंस के 3-3 खिलाड़ी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। वहीं, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के 2-2 खिलाड़ियों को इसमें जगह दी गई गै। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स का एक-एक खिलाड़ी इसमें शामिल है। ये सभी खिलाड़ी इस सीजन एक या इससे ज्यादा मैच खेल चुके हैं।

सभी खिलाड़ियों की लिस्ट

SRH - अनिकेत वर्मा, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, सलिल अरोड़ा और शिवांग कुमार

DC - समीर रिजवी, विपराज निगम और साहिल परख

CSK - आयुष म्हात्रे, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर

GT - अशोक शर्मा, कुमार कुशाग्र और मानव सुथर

MI - अश्वनी कुमार, क्रिस भगत और दानिश मालेवार

KKR - अंगकृष रघुवंशी और कार्तिक त्यागी

LSG - मुकुल चौधरी और प्रिंस यादव

RR - वैभव सूर्यवंशी और यश राज पुंजा

RCB - रसिख डार

PBKS - प्रियांश आर्या

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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