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ईशान किशन को कैसे मिल गई सनराइजर्स हैदराबाद की कमान, डेनियल विटोरी ने कमिंस पर दिया अपडेट

Mar 27, 2026 10:16 pm ISTHimanshu Singh भाषा
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डेनियल विटोरी ने कहा है कि ईशान किशन को कप्तान बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। उनका मानना है कि ईशान लंबे समय से आईपीएल में खेल रहा है और उसमें आत्मविश्वास कूट कूटकर भरा है।

ईशान किशन को कैसे मिल गई सनराइजर्स हैदराबाद की कमान, डेनियल विटोरी ने कमिंस पर दिया अपडेट

सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने शुक्रवार को कहा कि ईशान किशन को कार्यवाहक कप्तान बनाने का फैसला लेने में टीम प्रबंधन को हिचक नहीं हुई क्योंकि वह आत्मविश्वास से भरा खिलाड़ी और कप्तान है। नियमित कप्तान पैट कमिंस कमर की चोट के कारण आईपीएल 2026 के शुरूआती चरण से बाहर रहेंगे। विटोरी ने कहा है कि पैट कमिंस को मंजूरी मिलने के बाद दो सप्ताह के अंदर वह टीम से जुड़ सकते हैं।

विटोरी ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा ,'' ईशान लंबे समय से आईपीएल खेल रहा है। वह कई टीमों के साथ खेला है और काफी सफल रहा है। उसमें आत्मविश्वास कूट कूटकर भरा है।'' उन्होंने कहा ,'' वह अंडर 19 टीमों और इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली अपने प्रदेश की टीम का कप्तान रह चुका है। वह आत्मविश्वास से भरा खिलाड़ी और कप्तान है और यही देखकर उसे कप्तानी दी गई।''

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उन्होंने कहा ,'' अभिषेक और उसका तालमेल अच्छा है । दोनों अच्छे दोस्त हैं और टीम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं । इस सत्र में दोनों मोर्चे से अगुवाई करेंगे।'' विटोरी ने कहा कि कमिंस अगले पखवाड़े में कप्तानी के लिये लौट सकते हैं। उन्होंने कहा ,'' उसकी फिटनेस जबर्दस्त रही है और कुछ समय से खेल से बाहर होने के कारण उसके पास फिटनेस पर काम करने के लिये समय भी है । गेंदबाजी का कार्यभार ही चुनौती थी और उसे लेकर एक बार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मंजूरी मिलने के बाद वह अगले 10-12 दिन में आ सकता है।''

आईपीएल कार्यक्रम के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग का 19वां सत्र 28 मार्च से शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट का पहला मैच मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। पिछले साल जून में आरसीबी की पहली आईपीएल खिताबी जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद यह पहला बड़ा मैच है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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