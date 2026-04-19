डेल स्टेन ने चेन्नई के खिलाफ हैदराबाद की जीत पर कहा- ये टर्निंग प्वाइंट हो सकता है
डेल स्टेन का मानना है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली जीत टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि टीम अब यहां से टेबल में ऊपर ही जाएगी।
पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने रविवार को कहा कि चेन्नई सुपरकिंग्स पर मिली जीत सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 'टर्निंग प्वाइंट' (चीजें बदलने वाला मौका) साबित हो सकती है जिससे वे आईपीएल तालिका में शीर्ष चार में पहुंच सकते हैं। सनराइजर्स ने लगातार दो जीत हासिल की हैं जिसमें शनिवार को चेपक में सुपरकिंग्स पर 10 रन की जीत भी शामिल है। अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स को नौ विकेट पर 194 रन के स्कोर तक पहुंचाया और फिर विरोधी टीम को आठ विकेट पर 184 रन पर रोककर जीत दर्ज की। इशान मलिंगा ने सनराइजर्स की ओर से चार ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट चटकाए।
सुपरकिंग्स के खिलाफ जीत के बारे में बात करते हुए स्टेन ने कहा, ''सुपरकिंग्स के खिलाफ सनराइजर्स की यह जीत दिखाती है कि सत्र की धीमी शुरुआत के बाद वे अपनी बेहतरीन फॉर्म में वापस आ गए हैं।'' स्टेन ने कहा, ''पारी के ब्रेक के दौरान मैं हेनरिक क्लासेन से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लगा कि सनराइजर्स शायद उस स्कोर से 10 या 15 रन पीछे रह गए हैं जहां उन्हें होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जीत हासिल करने के लिए गेंदबाजों को बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। और सनराइजर्स ने मैदान पर जाकर ठीक वैसा ही किया।''
उन्होंने कहा, ''आप देख सकते थे कि उन्होंने क्षेत्ररक्षण में बहुत अधिक मेहनत की। उन्होंने मुश्किल कैच पकड़े। वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे।'' दक्षिण अफ्रीका के इस पूर्व स्टार गेंदबाज ने कहा, ''यह उनके लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है जहां से वे अंक तालिका में लगातार ऊपर चढ़ते जाएंगे।''
सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने शनिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज करने के बाद कहा कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच पर टीम को स्कोर में 30-40 रन और जोड़ने चाहिए थे। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (59 रन) की शानदार शुरूआत के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज की धारदार गेंदबाजी के सामने नौ विकेट पर 194 रन ही बना सकी। किशन ने गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा, ''जब आपके पास युवा गेंदबाज होते हैं तो यह शानदार होता है क्योंकि वे अपने नयी योजना के साथ आते हैं। उन्हें बखूबी काम किया''
उन्होंने कहा, ''यह पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी और हम 30-40 रन पीछे रह गए। हमें और बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए थे। हम अंक तालिका की तरफ नहीं देख रहे हैं क्योंकि यह लंबा टूर्नामेंट है। हम एक समय में एक ही मैच के बारे में सोच रहे हैं। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी