कप्तान ऋषभ पंत की बैटिंग पोजिशन नहीं हुई है कंफर्म, कोच लैंगर प्लान बताने से किया इनकार
कोच जस्टिन लैंगर ने कप्तान ऋषभ पंत की बैटिंग पोजिशन को लेकर कोई अपडेट देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बुधवार को आईपीएल मैच खेला जाएगा।
लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत का पिछला आईपीएल सीजन अच्छा नहीं रहा था। बतौर बल्लेबाज वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। आईपीएल के सबसे महंगे कप्तान ऋषभ पंत ने आईपीएल 2026 के लिए खास तैयारी की है और सीजन शुरू होने से पहले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ ट्रेनिंग की। ऋषभ पंत बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलने उतरेंगे। हालांकि कप्तान होने के बावजूद उनकी बैटिंग पोजिशन कंफर्म नहीं है। मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने पंत के बैटिंग क्रम पर सीधा जवाब नहीं दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के रूप में पंत के लिए यह सत्र निर्णायक साबित हो सकता है। उनके लिए काफी कुछ दांव पर लगा है क्योंकि फ्रेंचाइजी ने 2025 की मेगा नीलामी में उन्हें रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए में अपनी टीम से जोड़ा था।
पिछले साल लखनऊ टीम के साथ बतौर कप्तान और स्टार बल्लेबाज अपने पहले साल में पंत अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके थे । प्रमुख खिलाड़ियों खासकर तेज गेंदबाजों की चोटों ने उनकी मुश्किलें और बढा दी थी। इस साल उनके पास पूरी तरह से फिट टीम है और मोहम्मद शमी तथा एनरिच नॉर्किया जैसे अनुभवी गेंदबाजों के आने से आक्रमण मजबूत हुआ है। लैंगर ने पंत की बैटिंग पोजिशन कंफर्म नहीं की है। उनका मानना है कि अगर वह पंत की पोजिशन के बारे में बताएंगे तो दिल्ली की टीम को रणनीति बनाने का मौका मिल जाएगा।
लैंगर ने कहा, ''मैं आपको नहीं बता रहा हूं, सच्चाई ये है कि मैं आपको यहां नहीं बताने जा रहा कि ऋषभ पंत कल कहां बैटिंग करेगा। आपने पूछा, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अगर आप सीधा जवाब चाहते हैं तो मैं कल पंत के बल्लेबाजी क्रम के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो दिल्ली कैपिटल्स को आज रात ही पता चल जाएगा कि वह कहां बैटिंग करने वाला है। और फिर उन्हें इसकी तैयारी आज रात ही करनी होगी, न कि कल शाम 7:30 बजे। धन्यवाद पूछने के लिए, लेकिन अब आप भी बाकी सबकी तरह इंतजार करेंगे और मैच में देखेंगे।”
पंत ने पिछले साल 133.17 के निराशाजनक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और उन्होंने केवल 269 रन बनाए जिसमें नाबाद 118 रन की एक पारी भी शामिल है। पंत ने पिछले सत्र में अधिकतर समय चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की थी लेकिन तब वह आखिर के कुछ मैचों में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। उस समय तक हालांकि लखनऊ की वापसी की संभावना समाप्त हो गई थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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