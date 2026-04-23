CSK ने आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, आकाश मधवाल को मिला मौका

आयुष म्हात्रे के चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बचे हुए सत्र से बाहर होने के कारण चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को उनकी जगह आकाश मधवाल को टीम में शामिल किया।

चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले से पहले आयुष म्हात्रे के स्थान पर आकाश मधवाल को आईपीएल 2026 के बाकी सीजन के लिए टीम में शामिल किया है। आयुष जारी सीजन में अच्छी फॉर्म में थे। उन्होंने शुरुआती 6 मैचों में दो अर्धशतक लगाए थे। आकाश मधवाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं और अब पहली बार पीली जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे।

मधवाल चेन्नई से जुड़े भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान म्हात्रे ने सीएसके के लिए इस सत्र में शानदार शुरुआत की थी, उन्होंने छह मैच में दो अर्धशतक बनाए लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी। मधवाल 30 लाख रुपये में सीएसके से जुड़े हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मधवाल इससे पहले मुंबई इंडियंस (2023, 2024) और राजस्थान रॉयल्स (2025) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

इस सत्र की शुरुआत में सीएसके के ट्रायल्स में शामिल हुए उत्तराखंड के इस तेज गेंदबाज ने अब तक 17 आईपीएल मैच खेले हैं और 23 विकेट लिए हैं। बत्तीस वर्षीय इस खिलाड़ी के नाम पांच विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए अपने पहले ही सत्र में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में पांच रन देकर पांच विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था।

मुंबई और चेन्नई के बीच भिड़ंत आईपीएल 2026 में गुरुवार को एल-क्लासिको मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से मुंबई में होगा। अंक तालिका में निचले पायदानों पर चल रहीं आईपीएल की दो सबसे सफल टीमों के बीच अब तक 39 मुक़ाबले हुए हैं, जिसमें एमआई को 21, जबकि सीएसके को 18 में जीत मिली है। वानखेड़े में हुए 13 मुक़ाबलों में भी एमआई की टीम 8-5 से आगे है। लेकिन 2023 से दोनों टीमों के बीच हुए पांच मुकाबलों में एमआई सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है। ऐसे में वह अपने इस हालिया रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेगी।

म्हात्रे 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीएसके के पिछले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और उन्हें छह से 12 सप्ताह तक 'रिहैबिलिटेशन' से गुजरना पड़ेगा। सीएसके ने सोशल मीडिया पर कहा, ''आयुष म्हात्रे 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय बायीं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण आईपीएल 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं।''