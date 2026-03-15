IPL 2026 के सभी कप्तानों की लिस्ट आ गई सामने, जानिए किस टीम का कौन होगा इस सीजन कप्तान?
IPL 2026 के सभी कप्तानों की लिस्ट सामने आ गई है। 28 मार्च से शुरू होने जा रहे इस बड़े टूर्नामेंट में 10 टीमें खेलने वाली हैं। इस बार कोई नया कप्तान आपको टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिलने वाला है। कौन-कौन कप्तान है? जान लीजिए।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले फेज के मैचों के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। 28 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है। इस बार भी 10 टीमें टूर्नामेंट खेलने वाली हैं। इन सभी टीमों के कप्तानों का ऐलान हो चुका है। आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जान लीजिए कि कौन किस टीम की कप्तानी करने वाला है।
IPL 2026 की सबसे सफल टीमों में शामिल मुंबई इंडियंस की कप्तानी इस बार भी हार्दिक पांड्या करेंगे। पिछले दो सीजन से वे मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। वहीं, एमआई की तरह 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी उठा चुकी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी एमएस धोनी नहीं, बल्कि रुतुराज गायकवाड़ करने वाले हैं। इसके अलावा टूर्नामेंट की तीसरी सबसे सफल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिसके कप्तान अजिंक्य रहाणे होंगे, जो पिछले साल भी टीम के कप्तान थे, लेकिन टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच सकी थी।
आईपीएल की सबसे पहली चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी रियान पराग को सौंपी गई है, जो पिछले सीजन में संजू सैमसन के साथ कुछ मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो पैट कमिंस ही इस टीम के कप्तान होंगे, जो पिछले सीजन भी टीम के कप्तान थे। गुजरात टाइटन्स की बात करें तो शुभमन गिल पिछले दो सीजन से टीम की कमान संभाले हुए हैं और इस बार भी टीम के कप्तान वही होंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की कप्तानी रजत पटीदार करेंगे, जिन्होंने पहली बार टीम को चैंपियन बना है। इन सभी टीमों के पास एक-एक ट्रॉफी है।
वहीं, पिछले साल की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर की कप्तानी में फिर से पहली ट्रॉफी के इंतजार में होगी। दिल्ली कैपिटल्स को भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। अक्षर पटेल दिल्ली के कप्तान होंगे। वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी एक बार फिर से ऋषभ पंत के हाथों में होगी, जो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। एलएसजी ने पिछले सीजन उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस तरह सभी 10 टीमों के कप्तानों के नाम सामने आ गए हैं।
IPL 2026 की टीमों के कप्तान
मुंबई इंडियंस - हार्दिक पांड्या
चेन्नई सुपर किंग्स - रुतुराज गायकवाड़
कोलकाता नाइट राइडर्स - अजिंक्य रहाणे
राजस्थान रॉयल्स - रियान पराग
सनराइजर्स हैदराबाद - पैट कमिंस
गुजरात टाइटन्स - शुभमन गिल
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - रजत पाटीदार
पंजाब किंग्स - श्रेयस अय्यर
दिल्ली कैपिटल्स - अक्षर पटेल
लखनऊ सुपर जायंट्स - ऋषभ पंत
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें