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कोलकाता के 25 करोड़ी ग्रीन हुए पूरी तरह फिट, कप्तान रहाणे के भड़कने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बदला प्लान

Apr 08, 2026 08:33 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन गुरुवार को ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे।

कोलकाता के 25 करोड़ी ग्रीन हुए पूरी तरह फिट, कप्तान रहाणे के भड़कने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बदला प्लान

कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 के आगामी मैचों में बड़ी राहत मिलने वाली है। टीम के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पूरी तरह फिट हो गए हैं और जल्द ही गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ग्रीन ईडन गार्डन्स में होने वाले मुकाबले में बतौर ऑलराउंडर खेलने उतरेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था लेकिन उन्होंने इस सत्र में अब तक गेंदबाजी नहीं की है क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) उनकी पीठ की सर्जरी के बाद उनके कार्यभार पर नजर रख रहा है। ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में कैमरन ग्रीन गेंदबाजी कर सकते हैं।

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Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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